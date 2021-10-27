Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 13:35
13:32
Политика
Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова съездить в Голландию за золотом скифов
13:31
Общество
Услуги ГИБДД в период нерабочих дней будут предоставляться по предварительной записи
13:29
Армия
Представитель ЛНР Мирошник обвинил Киев в умышленном нарушении Минских соглашений
13:23
Происшествия
Самолет рейса Каир — Москва сел в аэропорту вылета после подачи сигнала тревоги
13:21
Экономика
Публицист Анпилогов: Киев вновь хочет газотранспортный консорциум, но «забыл» в нем Россию
13:17
Украина
Политолог Валяев: Зеленский может объявить на Украине чрезвычайное положение
13:17
Весь мир
Американского полицейского осудили за убийство душевнобольного филиппинца
13:16
Происшествия
Сотрудника МЧС в Татарстане подозревают в хищении 300 млн рублей
13:15
Армия
Представитель ДНР Никоноров: ВСУ второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке
13:15
Весь мир
Милонов: Вашингтон поддерживает коррупционеров и воров в Судане
Все новости

Российские пользователи Сети пресекли радость Киева по поводу возвращения скифского золота

  /   Обновлено: 27 октября 2021 12:18
Политика
Российские пользователи Сети пресекли радость Киева по поводу возвращения скифского золота
flickr.com  /  Peter Kudlacz / CC BY 2.0

Москва, 27 октября. Несмотря на победу Украины в Апелляционном суде Амстердама по делу о скифском золоте, древние сокровища едва ли когда-нибудь доедут до Киева. Все дело в одной важной экономической детали, которую команда президента Владимира Зеленского предпочитает игнорировать, указали российские интернет-пользователи.

Анализ реакции российских социальных сетей на скандальное решение суда предоставило ФБА «Экономика сегодня». Россияне убеждены: несмотря на предвзятость судьи Паулины Хофмейер-Рюттен и победу Киева в апелляции, реликтов Зеленский и его сторонники у себя в стране не увидят. Во-первых, скифское золото за время судебных разбирательств могли попросту растащить по частным коллекциям и заменить на муляжи. В этом случае сотрудников киевских музеев ожидает неприятный сюрприз.

«Я уверен, что коробки, которые придут на Украину, будут пустыми. Если и в коробках будут реликты, то это будут подделки. Эти вещи уже находятся в частных коллекциях», — отметил один из пользователей.

Во-вторых, крымская сторона уже заявила, что будет подавать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, а значит, сокровища задержатся в Амстардаме еще как минимум на один год. С каждым днем стоимость их содержания за рубежом только растет, а с учетом усугубляющегося кризиса на подконтрольных Киеву территориях, древние реликты с издержками за хранения вкупе уже совсем скоро будут стоить дороже самой Украины.

Российские пользователи Сети пресекли радость Киева по поводу возвращения скифского золота
Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

«Во-первых, не вернут, потому что будут поданы апелляции. Во-вторых, не вернут, потому что уже на сегодняшний день за хранение этих ценностей накопилась сумма 150 тыс. евро. Через несколько лет вся Украина вместе с населением будет стоить меньше. Об этом в Киеве явно не подумали», — указал на неожиданную деталь дела другой читатель.

Не менее важен и сам факт подобного судебного разбирательства, указывают пользователи глобальной Сети. Ведь спор между Киевом и Крымом доказывает, что Нидерланды фактически признают полуостров частью Российской Федерации, а не Украины.

«Стоит понимать, что суд Амстердама не относит Крым к Украине? Это был такой аккуратный каминг-аут Амстердама?» — «подловили» Паулины Хофмейер-Рюттен россияне.

Решение о передаче скифского золота Киеву вызвало широкий резонанс в России. Как отметил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, ядро экспозиции было сформировано задолго до появления на политической карте мира государства Украина.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Российские пользователи Сети пресекли радость Киева по поводу возвращения скифского золота
украина россия суд крым нидерланды скифское золото соцсети пользователи музеи детали в сети пишут
Комментировать