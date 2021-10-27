Москва, 27 октября. Несмотря на победу Украины в Апелляционном суде Амстердама по делу о скифском золоте, древние сокровища едва ли когда-нибудь доедут до Киева. Все дело в одной важной экономической детали, которую команда президента Владимира Зеленского предпочитает игнорировать, указали российские интернет-пользователи.

Анализ реакции российских социальных сетей на скандальное решение суда предоставило ФБА «Экономика сегодня». Россияне убеждены: несмотря на предвзятость судьи Паулины Хофмейер-Рюттен и победу Киева в апелляции, реликтов Зеленский и его сторонники у себя в стране не увидят. Во-первых, скифское золото за время судебных разбирательств могли попросту растащить по частным коллекциям и заменить на муляжи. В этом случае сотрудников киевских музеев ожидает неприятный сюрприз.

«Я уверен, что коробки, которые придут на Украину, будут пустыми. Если и в коробках будут реликты, то это будут подделки. Эти вещи уже находятся в частных коллекциях», — отметил один из пользователей.

Во-вторых, крымская сторона уже заявила, что будет подавать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, а значит, сокровища задержатся в Амстардаме еще как минимум на один год. С каждым днем стоимость их содержания за рубежом только растет, а с учетом усугубляющегося кризиса на подконтрольных Киеву территориях, древние реликты с издержками за хранения вкупе уже совсем скоро будут стоить дороже самой Украины.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

«Во-первых, не вернут, потому что будут поданы апелляции. Во-вторых, не вернут, потому что уже на сегодняшний день за хранение этих ценностей накопилась сумма 150 тыс. евро. Через несколько лет вся Украина вместе с населением будет стоить меньше. Об этом в Киеве явно не подумали», — указал на неожиданную деталь дела другой читатель.

Не менее важен и сам факт подобного судебного разбирательства, указывают пользователи глобальной Сети. Ведь спор между Киевом и Крымом доказывает, что Нидерланды фактически признают полуостров частью Российской Федерации, а не Украины.

«Стоит понимать, что суд Амстердама не относит Крым к Украине? Это был такой аккуратный каминг-аут Амстердама?» — «подловили» Паулины Хофмейер-Рюттен россияне.

Решение о передаче скифского золота Киеву вызвало широкий резонанс в России. Как отметил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, ядро экспозиции было сформировано задолго до появления на политической карте мира государства Украина.