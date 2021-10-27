Публицист Чаусов: «Зачем американцы рассказывают Европе о «кризисе недопонимания»

Напоминаем, что мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Американо-европейские отношения, в том числе и по линии НАТО, переживают то, что можно назвать коротким и емким словом «кризис». Если раньше об этом говорили представители французского и немецкого экспертного и политического сообщества, то теперь признали и американские аналитики.

Правда, в Соединенных Штатах главную причину этого недопонимания видят именно в воззрениях и действиях Европы. Об этом вышел на днях материал в The Wall Street Journal, одном из самых влиятельных американских медиа. Которое хоть и считается тяготеющим к консервативной политике, тем не менее в экономических вопросах всегда выступало за открытые рынки, открытые границы и за глобальное присутствие США в мировой политике. Хотя в ряде редакционных колонок WSJ высказывалась критика демократов за попытки «ввода цензуры», сейчас это издание в целом поддерживает курс нынешнего американского президента.

Поддержка эта выглядит весьма характерно. Так, авторы издания прямо указывают:

«Многие европейцы уверены, раз США считают Индо-Тихоокеанский регион своим ключевым полем деятельности, то весь остальной мир их не волнует… Однако такой исход маловероятен. Американские интересы простираются по всему миру, американские президенты — нравится им это или нет — не могут уделять внимание лишь одному театру».

Далее колумнист WSJ Уолтер Рассел Мид убеждает, что Соединенные Штаты «не бросят Европу» и будут продолжать свою активную политику в этом регионе. А также «не забудут своих старых союзников».

Сомнения европейцев, впрочем, понятны. Особенно после появления тройственного союза Британии, Австралии и США AUKUS. Сам по себе новый альянс для НАТО не такая уж проблема. Но сопряженный с ним скандал по сделке Канберры и Парижа по подводным лодкам (когда Австралия разорвала этот контракт, теперь атомные субмарины строятся на верфях США) — куда более существенный вопрос, который привел к тому, что Франция, вслед за ней и ЕС «подморозили» свои отношения как с Америкой, так и с Австралией.

Французские послы были отозваны из Вашингтона и Канберры «для дальнейших консультаций», а переговоры по свободной торговой зоне между ЕС и Австралией были перенесены «на неопределенный срок». Причина этих переносов и отзывов дипломатов именно в «подводной сделке».

Global Look Press / Christophe Gateau/dpa

При этом после «громкого появления» AUKUS во Франции и Германии заговорили о целесообразности НАТО как такового. Поэтому в срочном порядке был проведен саммит глав оборонных ведомств Альянса, на котором был разработан новый план коллективной обороны. Саммит должен был продемонстрировать «единство НАТО», правда, сделано это было не в достаточной мере. Россию военные чиновники Альянса записали в «приоритетные противники», это факт. Более того, сейчас на радость, например, польским экспертам, договор Россия-НАТО подвергается серьезнейшей ревизии. После лишения аккредитации восьми российских наблюдателей при Альянсе наша страна приостановила работу постоянного представительства при НАТО. Дополнительно немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась о том, что Альянс может «давить на РФ» в том числе и угрозой применения ядерного оружия. Что тоже стало скандалом в самой Германии. Казалось бы, все это можно расценивать как успехи США и демонстрацию «единства НАТО».

Если бы не одно но, которое называется Китай. Дело в том, что на саммите министров обороны Альянса Соединенные Штаты активно продвигали идею наряду с Россией в «главные противники» записать еще и КНР. Франция и Германия высказались категорически против.

С Парижем все понятно. Францию и так «прокатили» на более чем 60 млрд долларов со сделкой по подводным лодкам. А теперь Вашингтон ненавязчиво намекнул Парижу, что неплохо бы еще и потратиться на активное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Естественно, французские политики такого «щедрого предложения» не оценили.

У Берлина мотивация более прозаическая. Дело в том, что Китай уже несколько лет является одним из ведущих торговых партнеров Германии. Торговый оборот на этом рынке исчисляется сотнями миллиардов евро (в 2020 году — 212,1 миллиарда). А такими экономическими связями не разбрасываются.

В итоге «возрожденного единства Альянса» как-то не получилось. На что намекает и автор WSJ, выражая обеспокоенность «недопониманием Европы по поводу нынешней политики США».

Кстати, все эти американские телодвижения привели и к ответным совместным действиям КНР и РФ в рамках учений «Морское взаимодействие — 2021». В ходе учений совместная эскадра Китая и России впервые прошла в японском проливе Цугару, а затем и выдвинулась в Тихий океан, демонстрируя свое военное и политическое присутствие в этой акватории.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Параллельно стало известно, что Россия будет укреплять свою тихоокеанскую военную группировку атомными подводными лодками.

«Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок: два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», — сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

Что характерно, «Ясени» — это универсальные АПЛ, которые могут поражать наземные, подводные и надводные цели. А стандартное вооружение «Бореев» — это в том числе ракеты «Булава», которые вызывают очень нервную реакцию у американцев.

Впрочем, новые российские вооружения — вообще отдельная история. А если возвращаться к международной политике, то создание «нового перспективного альянса AUKUS» по факту доставляет сейчас западному сообществу куда больше проблем, чем плюсов.

НАТО упорно не демонстрирует единства, а ключевые государства-участники не только не горят желанием ввязываться в американскую авантюру с «подавлением» КНР, но и все чаше говорят о необходимости пересмотра структуры Альянса. Россия и Китай, напротив, по факту новой общей угрозы идут на все более тесное сотрудничество в плане военного и политического взаимодействия. Помимо этого, Россия еще и укрепляет свой атомный подводный флот в Тихом океане, где противостоять ему будут только три государства — члена AUKUS, а не НАТО целиком.

При этом дополнительно Австралия получила экономические проблемы от Брюсселя. И совершенно непонятно, когда эти проблемы решатся, если решатся вообще. Самое главное — теперь устами публицистов одного из влиятельнейших изданий США Вашингтон вынужден убеждать европейцев в том, что они «все не так поняли». А это уже очень серьезный сигнал о том, что пресловутое «единство Запада» все в большей степени становится фикцией. Что, впрочем, с политической точки зрения хорошо и для России, и для всех тех государств, которые поддерживают идею «многополярного мира» без центров абсолютной силы и власти. Жаль только, что к этой многополярности приходится идти методом наращивания производства военной техники и частоты маневров и учений. Однако геополитическое переустройство мира никогда не было простым.