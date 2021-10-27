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ПОЛИСАРИО продемонстрировал мировым СМИ военную обстановку в Западной Сахаре
Весь мир
ПОЛИСАРИО продемонстрировал мировым СМИ военную обстановку в Западной Сахаре
pixabay.com  / 

Эль-Аюн, 27 октября. Фронт ПОЛИСАРИО принял группу иностранных журналистов из Алжира, которые откликнулись на его призыв осветить в международных СМИ «реальную» ситуацию в Западной Сахаре.

Согласно заявлению организации, ее главная цель — доказать, что в регионе уже несколько месяцев продолжаются боевые действия. Среди зарубежных специалистов, прибывших по приглашению фронта, находится один израильский журналист, имя которого сахарцы предпочли скрыть.

Однако сам он разместил краткий отчет о поездке на своей странице в Twitter и немного поделился своим опытом общения с местным населением. Сотрудник газеты Haaretz Джакоб Джудда сообщил, что в скором времени подготовит материал об обстановке в регионе для британского журнала The Economist.

 

 

«Солдаты ПОЛИСАРИО — странная группа. Многие из них — закаленные ветераны 1970-х и 1980-х годов. Некоторые говорят по-испански с отчетливо кубинским акцентом, например, 23-летний Омар, опытный программист. Он учился на Кубе, в Ливии и Алжире и теперь получил стипендию на обучение в России», — сообщил Джудда.

Журналист публиковал фотографии, на которых стоит рядом с бойцами фронта, а также отметил, что члены организации ждут от ООН необходимых шагов для избежания эскалации боевых действий.

 

 

«Я был в Западной Сахаре, контролируемой ПОЛИСАРИО, чтобы осветить в СМИ возобновление боевых действий с Марокко. Несколько дней подряд меня не выпускали из прикрытия, пока они вели артиллерийский огонь вдоль Бермы в Махбесе», сообщил журналист, касаясь военной обстановки.

Сославшись на информацию регионального командующего, Джудда отметил, что в окопах с ноября 2020 года погибли 12 сахарских солдат. По данным ПОЛИСАРИО, война находится на начальной стадии, и большинство его членов настаивает на том, что дальнейшая эскалация — лишь вопрос времени.

«Солдаты говорят, что наблюдательные беспилотники начали появляться через несколько месяцев после нарушения режима прекращения огня. Теперь они есть каждый день», — добавил израильский журналист.

В начале октября ПОЛИСАРИО прокомментировал назначение новым спецпосланником генерального секретаря ООН в Западной Сахаре Стаффана де Мистуры. Его члены заявили, что приняли к сведению данное решение, подчеркнув, что пока Марокко продолжает оккупацию региона, мира ожидать не стоит.

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марокко алжир западная сахара
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