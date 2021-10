ПОЛИСАРИО продемонстрировал мировым СМИ военную обстановку в Западной Сахаре

Эль-Аюн, 27 октября. Фронт ПОЛИСАРИО принял группу иностранных журналистов из Алжира, которые откликнулись на его призыв осветить в международных СМИ «реальную» ситуацию в Западной Сахаре.

Согласно заявлению организации, ее главная цель — доказать, что в регионе уже несколько месяцев продолжаются боевые действия. Среди зарубежных специалистов, прибывших по приглашению фронта, находится один израильский журналист, имя которого сахарцы предпочли скрыть.

Однако сам он разместил краткий отчет о поездке на своей странице в Twitter и немного поделился своим опытом общения с местным населением. Сотрудник газеты Haaretz Джакоб Джудда сообщил, что в скором времени подготовит материал об обстановке в регионе для британского журнала The Economist.

The Polisario soldiers are an odd bunch. Many are older — hardened veterans of the 1970s and 1980s. Many speak Spanish with a distinctly Cuban accent, like Omar, 23, a proficient coder who studied in Cuba, Libya and Algeria and now has a scholarship for Russia. pic.twitter.com/F2TekDLS3M