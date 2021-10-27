ПОЛИСАРИО продемонстрировал мировым СМИ военную обстановку в Западной Сахаре

Эль-Аюн, 27 октября. Фронт ПОЛИСАРИО принял группу иностранных журналистов из Алжира, которые откликнулись на его призыв осветить в международных СМИ «реальную» ситуацию в Западной Сахаре.

Согласно заявлению организации, ее главная цель — доказать, что в регионе уже несколько месяцев продолжаются боевые действия. Среди зарубежных специалистов, прибывших по приглашению фронта, находится один израильский журналист, имя которого сахарцы предпочли скрыть.

Однако сам он разместил краткий отчет о поездке на своей странице в Twitter и немного поделился своим опытом общения с местным населением. Сотрудник газеты Haaretz Джакоб Джудда сообщил, что в скором времени подготовит материал об обстановке в регионе для британского журнала The Economist.

The Polisario soldiers are an odd bunch. Many are older — hardened veterans of the 1970s and 1980s. Many speak Spanish with a distinctly Cuban accent, like Omar, 23, a proficient coder who studied in Cuba, Libya and Algeria and now has a scholarship for Russia. pic.twitter.com/F2TekDLS3M — Jacob Judah (@Jacob_Judah) October 16, 2021

«Солдаты ПОЛИСАРИО — странная группа. Многие из них — закаленные ветераны 1970-х и 1980-х годов. Некоторые говорят по-испански с отчетливо кубинским акцентом, например, 23-летний Омар, опытный программист. Он учился на Кубе, в Ливии и Алжире и теперь получил стипендию на обучение в России», — сообщил Джудда.

Журналист публиковал фотографии, на которых стоит рядом с бойцами фронта, а также отметил, что члены организации ждут от ООН необходимых шагов для избежания эскалации боевых действий.

Polisario leader Brahim Ghali just spoke. He said that ‘escalation’ in the fighting along the Berm ‘cannot be avoided unless the UN takes steps’. pic.twitter.com/YPiZM7isyR — Jacob Judah (@Jacob_Judah) October 12, 2021

«Я был в Западной Сахаре, контролируемой ПОЛИСАРИО, чтобы осветить в СМИ возобновление боевых действий с Марокко. Несколько дней подряд меня не выпускали из прикрытия, пока они вели артиллерийский огонь вдоль Бермы в Махбесе», — сообщил журналист, касаясь военной обстановки.

Сославшись на информацию регионального командующего, Джудда отметил, что в окопах с ноября 2020 года погибли 12 сахарских солдат. По данным ПОЛИСАРИО, война находится на начальной стадии, и большинство его членов настаивает на том, что дальнейшая эскалация — лишь вопрос времени.

«Солдаты говорят, что наблюдательные беспилотники начали появляться через несколько месяцев после нарушения режима прекращения огня. Теперь они есть каждый день», — добавил израильский журналист.

В начале октября ПОЛИСАРИО прокомментировал назначение новым спецпосланником генерального секретаря ООН в Западной Сахаре Стаффана де Мистуры. Его члены заявили, что приняли к сведению данное решение, подчеркнув, что пока Марокко продолжает оккупацию региона, мира ожидать не стоит.