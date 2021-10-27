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19FortyFive: гиперзвуковое оружие сделало российский флот главной угрозой для ВМС США
Армия
19FortyFive: гиперзвуковое оружие сделало российский флот главной угрозой для ВМС США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 октября. Новейшие образцы гиперзвукового вооружения превратили Военно-морской флот России в грозную силу, которая ставит под вопрос господство США на море. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики отметили, что в настоящее время российский флот уступает по численности американскому, однако в распоряжении ВМФ РФ есть гиперзвуковой козырь, который сводит на нет количественное преимущество Военно-морских сил США, передает «ПолитРоссия».

«В наш век передовых ракетных технологий судно, оснащенное тем или иным оружием, не обязательно так же важно, как само оружие», — говорится в публикации.

По словам экспертов, российские корабли и подлодки оснащаются крылатыми ракетами «Калибр». При этом в ближайшее время ВМФ РФ получит новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые способны уничтожать авианосные ударные группы ВМС США.

«США и НАТО могут выставить против России более крупные и совершенные военные корабли, нежели российские. Тем не менее, русские могли бы свести на нет все их преимущества, развернув более крупные силы малых судов, вооруженных гиперзвуковыми и сверхзвуковыми ракетами», — отмечают аналитики.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает телеканал «360».

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