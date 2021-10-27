Соболь стала фигуранткой уголовного дела о клевете в отношении Пригожина

Москва, 27 октября. Уголовное дело возбуждено против Любови Соболь. Экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) подозревают в клевете в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает юридическая служба компании «Конкорд».

В настоящее время правоохранители проводят проверку по еще трем фактам клеветы со стороны Соболь в отношении предпринимателя. По итогам следственных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

Юридическая служба компании Конкорд /

В прошлую среду экс-сторонница Навального была объявлена в розыск по решению Министерства внутренних дел России. Ранее Соболь улетела в Турцию, несмотря на многомиллионный долг и приговор московского суда об ограничении свободы по «санитарному делу».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.