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Анджелина Джоли и Сальма Хайек уверены, что Вечные могли бы уничтожить Таноса

  /   Обновлено: 27 октября 2021 12:06
Общество
Анджелина Джоли и Сальма Хайек уверены, что Вечные могли бы уничтожить Таноса
Prt Scr youtube.com  /  Screen Rant Plus

Лос-Анджелес, 27 октября. Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек прокомментировали способность своих героев в фильме «Вечные» противостоять могущественному злодею Таносу. По мнению Хайек, Тена могла бы справиться с ним сама.

Премьера блокбастера Marvel «Вечные» уже состоялась в мире. Исполнительницы главных ролей Тены и Аджак Анджелина Джоли и Сальма Хайек охотно дают комментарии СМИ по поводу сюжета картины. Актрисы уверены, что при желании злодея Таноса можно было бы убить.

«Тена (персонаж Джоли. — прим. ФАН) могла бы его уничтожить [Таноса] и одна», — заявила Хайек в интервью Colider.

Джоли поблагодарила коллегу по съемочной площадке за высказанное мнение, которое полностью разделяет. Согласно комиксам, Тена бессмертна, может телепортироваться и летать, пишет «Газета.Ru».

Теория, что Вечные могли бы избавить мир от Таноса, впервые прозвучала после публикации на YouTube первого трейлера «Вечных». В нем главные герои говорили, что тайно защищали население планеты от разных угроз. Поклонники вселенной Marvel отреагировали на это вопросом, почему тогда супергерои не помогали Мстителям.

Российские зрители смогут посмотреть новинку только с 8 ноября. После мирового релиза фильма с Джоли и Хайек кинокритики высказали неоднозначное мнение о работе режиссера Хлои Чжао.

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джоли хайек танос вечные
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