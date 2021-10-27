Алжир с 1 ноября прекратит поставки газа в Марокко

Алжир, 27 октября. Алжир прекратит поставки СПГ в Марокко по газопроводу Магриб — Европа (ГМЕ) с 1 ноября, сообщили агентству Reuters сразу три осведомленных источника.

Магистраль ГМЕ объемом 13,5 млрд кубометров соединяет АНДР с Испанией. Поставки в Европу при этом продолжатся по маршруту Medgaz мощностью 8 млрд, который не проходит через североафриканское королевство. Аналитики говорят, что технические проблемы, связанные с планами Алжира по расширению пропускной способности данного трубопровода, могут обострить энергетический кризис в Испании на фоне стремительного роста цен на газ в ЕС.

В августе АНДР намекнула на возможность прекращения в октябре экспорта СПГ в соседнюю страну объемом 1 млрд кубометров. Рабат использует эти ресурсы для производства около 10% электроэнергии. Источник в государственной нефтегазовой компании Sonatrach и два официальных лица в правительстве Алжира заявили, что власти не станут продлевать соглашение о поставках с Марокко.

Несколькими днями ранее чиновник из Рабата сообщил, что его страна обсуждает с Испанией возможность изменения направления движения газопровода в случае, если Алжир остановит действие договора о поставках. АНДР является крупнейшим поставщиком СПГ в южноевропейское государство, покрывая почти половину всей его потребности посредством магистрали ГМЕ.

Еще один высокопоставленный чиновник заявил, что в случае каких-либо сбоев в работе североафриканская страна намерена использовать корабли для транспортировки сжиженного природного газа в Испанию. По мнению аналитиков, в данном случае Sonatrach придется зафрахтовать больше судов, что приведет к дальнейшему росту цен на СПГ. При этом тарифы на его доставку уже выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Счета растут ввиду структурного дефицита в Европе и ожиданий холодной зимы и высокого спроса. В прошлом месяце Алжир заявил, что к концу ноября увеличит пропускную способность Medgaz до 10,5 млрд кубометров в год. Экспорт из АНДР в Испанию вырастет после окончания строительства четвертой газовой установки в западном городе Бени-Саф, которая, по информации Sonatrach, может завершиться к концу ноября.