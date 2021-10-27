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Лавров анонсировал отправку продовольствия и медикаментов в Афганистан

  /   Обновлено: 27 октября 2021 12:04
Политика
Лавров анонсировал отправку продовольствия и медикаментов в Афганистан
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 27 октября. Россия намерена в ближайшее время отправить в Афганистан продовольствие и медикаменты. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время обращения к участникам министерской встречи стран — соседей Афганистана.

По словам российского дипломата, Москва готова внести свою лепту в общие усилия.

«В ближайшее время планируем направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости», — сообщил Лавров.

Как стало известно ранее, глава МИД России похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране. По словам Лаврова, Москва удовлетворена уровнем взаимодействия с новым кабинетом министров азиатской страны.

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