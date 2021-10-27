Лавров анонсировал отправку продовольствия и медикаментов в Афганистан

Москва, 27 октября. Россия намерена в ближайшее время отправить в Афганистан продовольствие и медикаменты. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время обращения к участникам министерской встречи стран — соседей Афганистана.

По словам российского дипломата, Москва готова внести свою лепту в общие усилия.

«В ближайшее время планируем направить афганским партнерам партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости», — сообщил Лавров.

Как стало известно ранее, глава МИД России похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране. По словам Лаврова, Москва удовлетворена уровнем взаимодействия с новым кабинетом министров азиатской страны.