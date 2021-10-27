Нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября: как оплачиваются, дадут ли отгулы и отпуск

Нерабочие дни вводятся в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Напомним, на них приходится праздник День народного единства 4 ноября и еще пять официальных выходных — суббота и воскресенье 30 и 31 октября, а также пятница, суббота и воскресенье 5, 6 и 7 ноября. Можно ли в этот период работать, как это будет оформляться, какая компенсация — разбираем в обзоре ФАН.

Правовая основа нерабочих дней

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в связи с пандемией COVID-19 введены указом президента РФ от 20.10.2021 №595. В нем говорится, что заработная плата сохранится в полном объеме. Региональным властям разрешено в зависимости от эпидемической обстановки вводить нерабочие дни раньше и продлевать их после 7 ноября.

Кто будет работать

В нерабочие дни продолжают работать все службы обеспечения: продовольственные магазины, больницы, поликлиники, аптеки, правоохранительные органы, МЧС и т. д., а также предприятия непрерывного цикла, которые нельзя останавливать.

Остальным организациям, которые планируют продолжать функционировать в период нерабочих дней, указом это не запрещается. При этом рекомендовано отправить до 70% персонала на удаленную работу. Госучреждениям это предписано сделать в обязательном порядке.

Федеральное агентство новостей /

Как оплачивается труд в нерабочие дни

Нерабочие дни не могут быть основанием для снижения или повышения заработной платы, независимо от системы оплаты труда, — получает человек фиксированный оклад или работает сдельно с определенной нормой выработки. Согласно указу президента, оплата за период с 30 октября по 7 ноября 2021 года должна быть проведена в полном объеме.

С учетом выходных и праздничных в период с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней остается всего три: понедельник, вторник и среда — 1, 2 и 3 ноября. За эти дни сотрудник организации должен получить полную зарплату. Если человек трудится сдельно, ему должны заплатить как за полностью выполненную норму.

При этом тем, кто работает с 1 по 3 ноября, дополнительная оплата не полагается. Премии и доплаты — исключительно на усмотрение руководства предприятия. Официальной информации о том, предоставляются ли за эти дни отгулы тем, кто работает на пятидневке, пока нет.

Что касается работы в выходные и праздничные дни — в субботу и воскресенье 30 и 31 октября, а также в четверг, пятницу, субботу и воскресенье 4, 5, 6, 7 ноября, то она оплачивается по особому тарифу — в двойном размере. Как вариант — за работу в эти дни работнику можно предоставить дополнительные дни отдыха в соответствии со статьей №153 Трудового кодекса РФ.

Больничный на период нерабочих дней

Работники с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет имеют право на период нерабочих дней оформить больничный как при заболевании. Если работник вынужден уйти на изоляцию в связи с болезнью проживающего совместно с ним члена семьи либо по требованию властей, ему выдадут больничный с другим кодом — как при соблюдении карантина.

Больничный оплачивается в общем порядке за все календарные дни временной нетрудоспособности, в том числе за выходные и праздничные дни.

Можно ли перенести отпуск, который совпал с нерабочими днями

Оформленный ранее отпуск, который приходится на нерабочие дни, не переносится, дополнительные отгулы не предоставляются. Перенос возможен только по соглашению сторон. Однако в случае, если на время отдыха, совпавшего с нерабочими днями, работник оформил больничный, он переносится.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте «Бухгалтерия. Ru».