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Российские хоккеисты Василевский и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 11:55
Спорт
Российские хоккеисты Василевский и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»
nhl.com  /  NHL

Питтсбург, 27 октября. Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и его партнер по команде Михаил Сергачев вошли в тройку лучших игроков победного матча с «Питтсбург Пингвинз».

«Тампа» минувшей ночью прервала серию из трех поражений в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), одержав выездную победу над «Питтсбургом». Матч на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» закончился со счетом 5:1 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли.

Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев попали в тройку лучших игроков матча. Голкипер отразил 28 бросков из 29, а его партнер по команде забросил одну из шайб и отдал результативную передачу. В следующем матче «Тампа» на своем льду примет «Аризону Койотс». «Питтсбург» дома сыграет с «Калгари Флэймз».

Ранее российские хоккеисты «Сент-Луиса» Барбашев и Тарасенко поучаствовали в разгроме «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ. Поединок закончился победой хозяев со счетом 7:3.

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