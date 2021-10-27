Экономист Мильчакова назвала стоимость доллара к концу ноября

Основная причина укрепления рубля в течение всего месяца — высокие цены на нефть, которые достигли 85 долларов за баррель. Это стало следствием энергетического кризиса в Европе и Азии, который вызвал повышенный спрос на нефть. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Российская валюта снизилась к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 6,5 копейки и составил 69,5675 рубля. Стоимость евро поднялась на 5 копеек и оказалась на уровне 80,65 рубля.

Как отметила Наталья Мильчакова, рубль к концу октября существенно укрепился к доллару (на 3,7%) и к евро (на 4,3%). Доллар в конце октября падал даже ниже 70 рублей. По евро примерно та же картина — наблюдалось снижение ниже 81 рубля.

«Основная причина укрепления рубля, продолжавшегося весь месяц, заключается в высоких ценах на нефть, которые достигли 85 долларов за баррель. А последнее стало следствием энергетического кризиса в Европе и Азии, который вызвал повышенный спрос на нефть. Еще одним событием стало резкое повышение в конце октября Банком России ключевой процентной ставки на 0,75 процентного пункта — до 7,5%. Повышение процентной ставки Центральным банком должно положительно влиять на курс национальной валюты», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

В ноябре, заметила экономист, наиболее значимые события произойдут в начале месяца. 3 ноября решение по процентной ставке объявит ФРС США. Хотя никто не сомневается, что ФРС оставит коридор процентных ставок на том же уровне — в 0-0,25%. Наибольший интерес у рынка будет вызывать сопроводительный комментарий ФРС и, возможно, объявление о конкретных сроках начала сворачивания программы экстренного стимулирования.

«Чем раньше начнется сворачивание стимулирования, тем скорее начнет укрепляться доллар. С другой стороны, 4 ноября состоится министерская встреча стран — участниц ОПЕК+, на которой с очень высокой вероятностью не будет пересматриваться политика по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Это может стать «бычьим» сигналом для нефтяного рынка, то есть цены могут продолжить рост, что окажет поддержку рублю. Главным негативным фактором, влияющим на рубль, может стать пандемия и локдаун, если он затянется и продлится дольше, чем до 8 ноября», — добавила Наталья Мильчакова.

Она не исключила в ноябре коррекции по рублю вниз. Экономист ожидает курс доллара в ноябре в рамках 69-73 рубля, евро — в диапазоне 80-84 рубля.

Ранее страны — члены ОПЕК+ заявили о необходимости сохранять осторожный подход к темпам наращивания добычи сырья нефти. Настороженность участников рынка объясняется прошлогодними событиями, когда спрос на сырье из-за пандемии упал на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В понедельник на фоне ожиданий трейдерами комментариев от ОПЕК+ о перспективах ограничений на добычу мировые котировки нефти выросли к середине дня и повысились до 85,15 доллара за «бочку».