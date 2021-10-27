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Школьники спасли мужчину-эпилептика в Красноярске
Общество
Школьники спасли мужчину-эпилептика в Красноярске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 27 октября. Четверо подростков оказали доврачебную помощь мужчине, которому стало плохо на улице, и вызвали медиков. Об этом рассказали в рубрике ГУ МВД по Красноярскому краю «Оперативный дежурный слушает».

Происшествие случилось в красноярском микрорайоне Северный. Об инциденте сообщила в полицию очевидица событий. По словам женщины, она шла по улице, когда услышала крики о помощи. Прибежав на место, она заметила на тротуаре лежащего молодого человека.

«Его тело содрогалось от судорог, было очевидно, что у него случился припадок», — рассказали в полиции.

Рядом находились четверо подростков, которые к тому моменту уже вызвали скорую. До прибытия медиков ребята приняли необходимые меры безопасности: повернули мужчину на бок и удерживали в таком положении.

Медицинские работники отметили, что действия юных героев помогли не допустить тяжелых последствий для здоровья пострадавшего. Решается вопрос о поощрении неравнодушных школьников.

Полицейский и волонтер спасли вынесенного на остров в Калининградском заливе пенсионера. Пожилой мужчина отправился на рыбалку и попал в шторм. Об этом ранее сообщало Федеральное агентство новостей.

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