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Эксперт Libhof Бударин: «Спрос на внутренний туризм в 2022 году продолжит расти»
Общество
Эксперт Libhof Бударин: «Спрос на внутренний туризм в 2022 году продолжит расти»
libhof-beauty.ru  /  Пресс-служба Libhof Beauty

Несмотря на открытие авиасообщения с некоторыми странами, большое количество россиян выбирают провести отпуск внутри страны. Спрос на внутренние направления в 2021 году увеличился на 85% по сравнению с прошлым годом, согласно данным от «Авиасейлс». Особенно быстро вырос в 2020–2021 годах автотуризм: люди с удовольствием отправляются не только в соседние регионы и юг страны, но и готовы забираться гораздо дальше. Одними из приоритетных направлений стали Байкал и Алтай.

«Спрос на наши товары для комфортных путешествий вырос в три раза по сравнению с предыдущим периодом, — делится информацией генеральный директор компании-представителя в России Андрей Бударин. — Мы уверены, несмотря на действие ограничений, в 2022 году к автотуризму приобщится большее количество путешественников и появятся новые маршруты».

Аналитики компании прогнозируют рост спроса в 2022 году минимум на 50% по сравнению с 2021 годом. А одним из перспективных направлений могут стать Дагестан и Якутия. 

Среди плюсов автопутешественники, опрошенные экспертами компании, выделили:

  • независимость и свободу передвижения;
  • возможность изменить маршрут в любой момент;
  • ощущение приключений;
  • повышенное внимание местных жителей;
  • возможность сэкономить.

О компании

Libhof electronics ltd. Slovakia — частная европейская компания, занимающаяся производством охлаждающего оборудования для путешественников, рыбаков, охотников. В ассортименте компании термосумки, термоконтейнеры и автохолодильники, автокондиционеры, портативные отопители. В этом году компания представит первые модели винных шкафов под своим брендом.

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туризм бударин libhof
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