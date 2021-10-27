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Эксперт Черниговский: «Запрет на алкомаркеты в локдаун не скажется на крупных игроках»
Экономика
Эксперт Черниговский: «Запрет на алкомаркеты в локдаун не скажется на крупных игроках»
pixabay.com  / 

Власти Москвы первыми подтвердили слухи о частичном запрете продажи алкоголя на время локдауна с 30 октября по 7 ноября. Согласно указу мэра столицы, магазины, чья безалкогольная продукция составляет менее 30%, на время каникул должны будут приостановить работу.

Выглядит логично — ведь в эти дни работать будут только те торговые объекты, ассортимент которых состоит из продуктов и предметов первой необходимости, к коим алкоголь не относится. ФАН поговорил с председателем Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга Максимом Черниговским, чтобы узнать, как вынужденные каникулы скажутся на работе специализированных магазинов и экономике.

«На крупных игроках это не скажется практически никак,  — рассказал Черниговский. — Почему? Потому что крупные алкомаркеты как таковыми алкомаркетами не являются. В массе своей это алкогольно-продовольственные дискаунтеры. Я тут прикидывал, что у того же «Красного и белого», самого крупного оператора розничного рынка, реализующего алкогольную продукцию, — там около 50% всего объема товаров не относятся к алкогольной продукции. Сейчас чистых алкомаркетов, тех же винотек, можно по пальцам пересчитать».

Многие владельцы так называемых винотек, чтобы избежать закрытия на время локдауна, сообщили о возможном увеличении неалкогольного ассортимента в виде круп, макарон и подобной необходимой продукции.

«В целом эти ограничения на рынке торговли легальной алкогольной продукции не скажутся практически никак, — продолжил собеседник ФАН. — Но частные случаи, когда действительно те же винотеки, которых достаточно много в той же Москве, Питере, во всех городах миллионниках, — на их работе это скажется. И скажется негативным образом».

Напомним, ранее СМИ написали, что многие винотеки Москвы получили извещения об ограничении работы в праздничные дни — вплоть приостановки деятельности.

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