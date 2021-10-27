Познер предложил переименовать «Агату Кристи» после скандала в «Ельцин Центре»

Москва, 27 октября. Ведущий Владимир Познер резко отреагировал на скандал с участием певца Вадима Самойлова, который раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, и предложил переименовать группу «Агата Кристи».

Он указал музыканту, что название его коллектива «не очень русское», и предложил подумать над переименованием группы. По его мнению, относительно подходящий вариант сменить «Агату» на «Агафью».

«И, наконец, рок-н-ролл ведь тоже не русское явление, а вполне либеральное, выражающее протест. Поэтому его выступление мне кажется глупым», — сказал Владимир Познер в разговоре с изданием NEWS.ru.

Вадим Самойлов дал концерт в «Ельцин Центре», в ходе которого сделал громкое оскорбительное заявление. Музыкант заявил, что не считает, что сказал что-то особенное со сцены, но намерен прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля.