Власти Эквадора подавили попытку мятежа в тюрьме

Кито, 27 октября. Власти Эквадора подавили попытку мятежа в Центре содержания под стражей Эль-Инка в столице страны. Об этом сообщает Служба по работе с лицами, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).

????#ÚLTIMAHORA: Nuevo motín en la cárcel El #Inca concluye sin heridos. "La situación está controlada, no se registran heridos", precisó un funcionario de la unidad de Comunicación del #SNAI. FUENTE: DIARIO EXTRA https://t.co/t9THU1tvZr pic.twitter.com/YsC911n1lz — Quitotvinternacional (@tveequinoccio) October 26, 2021

Инцидент, в результате которого три человека получили легкие ранения, произошел утром 25 октября. На место происшествия был немедленно отправлен полицейский контингент. По информации SNAI, власти вернули контроль над тюрьмой.

Национальная полиция Эквадора сообщила, что после попытки бунта был проведен обыск камер, в результате чего у заключенных были обнаружены ножи и другие виды оружия, а также четыре мобильных телефона, восемь самодельных трубок, наушники и зарядные устройства. Все запрещенные вещи были изъяты.

CONOZCA????



????‍♂️Ante incidentes en el Centro de Detención Provisional El Inca, en #UIO, nuestras unidades operativas MANTIENEN EL CONTROL en este recinto carcelario#TrabajamosPorTuSeguridad pic.twitter.com/tF2zzOXlM9 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 25, 2021

На снимках, распространенных в социальных сетях, видно, как защитники порядка следят за группой заключенных во дворе тюрьмы, пока остальные полицейские проводят обыск в камерах.

Тюремный кризис

Эквадор переживает настоящий тюремный кризис, вызванный насилием между криминальными бандами. В конце сентября в тюрьме «Прибрежная» произошел масштабный бунт, унесший жизни 116 человек. Еще 80 получили ранения. Полиция сообщила, что кровавая резня произошла в контексте войны между противоборствующими вооруженными группировками. По информации местных СМИ, убийства были заказаны за пределами тюрьмы на фоне борьбы за власть между мексиканскими картелями, которая ведется в Эквадоре.

Федеральное агентство новостей /

В пенитенциарном учреждении находятся заключенные из криминальных банд «Лос Чонерос», которые связаны с влиятельным мексиканским наркокартелем Синалоа, и «Лос Лобос», сотрудничающих с картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG). Борьба между двумя группировками могла стать причиной тюремного бунта.

В связи с произошедшим президент страны Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения, чтобы увеличить контроль внутри тюрем государства и выделить на это необходимые ресурсы.