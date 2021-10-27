Экономист Десятниченко рассказал, какие профессии будут востребованы в 2022 году

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал, что будет способствовать росту оплаты труда в 2022 году и какие профессии будут востребованы.

По итогам третьего квартала текущего года медианные зарплаты в России выросли на 9,2% в годовом выражении. А что же ждет граждан в следующем году? По словам эксперта, рост личных доходов, с одной стороны, зависит от изменения условий конъюнктуры рынка. С другой — соотношением спроса и предложения на нем и производительностью. Но ключевым фактором формирования оплаты труда являются компетенции: чем они уникальнее — тем выше сумму за них готовы предложить.

Движение вверх

По мнению Десятниченко, перспективными в плане карьерного роста и зарплат в 2022 году остаются сферы и виды деятельности, эволюционирующие путем развития и внедрения компонента tech.

«В первую очередь это, конечно, deep tech: финтех, биотех, медтех, искусственный интеллект. В связи с чем будут востребованы сложные и относительно редко встречающиеся на рынке труда комбинации традиционных и новых уникальных, нередко еще формирующихся, навыков», — говорит кандидат экономических наук.

Федеральное агентство новостей /

Отразится на доходах граждан и пандемия коронавируса. По словам эксперта, это спровоцирует увеличение доходов в сфере медицинских услуг и фармакологии.

Обоснованно могут рассчитывать на повышение уровня оплаты труда работники, занятые в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. И традиционно продолжат быть в лидерах как по зарплатам, так и по темпам их индексирования финансовая сфера, IT, логистика, энергетика, добыча полезных ископаемых, нефти и газа. Наблюдается высокой спрос и на персонал.

«Это сотрудники, занятые в области массового обслуживания и личных услуг, а также отвечающие за сегменты, высокая автоматизация которых пока остается экономически невыгодной. Прежде всего речь идет о доставке и комплектовании онлайн-заказов, техническом сопровождении транспортных средств и продажах», — отмечает специалист.

Увеличение вознаграждений, по словам Десятниченко, также возможно в госсекторе: госкорпорациях, госслужбе, армии и структурах, обеспечивающих внутреннюю безопасность.

Вероятные аутсайдеры

Среди вероятных аутсайдеров по оплате труда, по мнению доцента экономики, будут виды деятельности, предполагающие привлечение соискателей, обладающих средним уровнем компетенций и невысоким уровнем интенсивности их исполнения.

«Предложение труда в этом сегменте достаточно большое. Экономических причин для роста уровня оплаты нет. Поэтому можно рекомендовать таким работникам увязывать перспективы роста личных доходов с выходом из зоны комфорта и развитием более уникальных, редких и при этом востребованных рынком навыков», — объясняет собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Тем, кто хотел бы получить принципиально иной качественный уровень оплаты своего труда, Дмитрий Десятниченко рекомендует усложнить структуру своих компетенций, повышать качество и глубину освоения уже имеющихся.

«Спрос на это есть в очень многих сфера и сегментах. И особенно это актуально сейчас. Ведь для региональных рынков труда удаленный формат работы открыл новые горизонты заработка в крупных городах без необходимости переезда и связанных с этим дополнительных расходов», — говорит кандидат экономических наук.

Эксперт обращает особое внимание и на человеческий фактор.

«Если ваше активное участие в производстве позволяет фирме заметно больше зарабатывать, то именно вам предложат более выгодный компенсационный пакет в стремлении привлечь и удержать вас как сотрудника», — подчеркнул Десятниченко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудникам зарплаты на уровне МРОТ, применяя серые схемы.