Екатерина Семенова рассказала о романе с миллионером, которого убили в начале 1990-х

Москва, 27 октября. Звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова поделилась некоторыми подробностями отношений с владельцем нефтяной компании и одним из первых российских мультимиллионеров Ильей Медковым. Актриса забеременела от бизнесмена, но потеряла ребенка.

По словам знаменитости, в 26 лет предприниматель уже владел нефтяной компанией. Их роман начался с того, что миллионер пригласил Семенову на художественную выставку. Актриса вспомнила в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», что тогда у нее сломалась машина, а бизнесмен прислал за ней водителя с ключами от автомобиля.

Артистка назвала одного из первых мультимиллионеров России гениальным человеком. Ребенка от Медкова она потеряла на раннем сроке, а позднее предпринимателя убили. Это произошло в начале 1990-х годов.

«С крыши дома было совершено три выстрела. Он умер от потери крови. Его не спасли в больнице», — приводит слова Семеновой Teleprogramma.pro.

Илья Медков скончался 17 сентября 1993 года в реанимации Боткинской больницы, он похоронен на Ваганьковском кладбище. По неподтвержденным данным, на момент смерти состояние предпринимателя составляло 600 миллионов долларов.

Ранее подробностями одного из своих романов поделилась певица Катя Лель. Она призналась, что у нее были любовные отношения с женатым продюсером.