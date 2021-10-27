Самолет со львом Симбой продолжил полет в Танзанию после остановки в Саудовской Аравии

Триумфальное возвращение льва Симбы и самки леопарда Евы на «историческую родину» в Танзанию едва не прервала вынужденная остановка в Саудовской Аравии.

Юного царя зверей спасли зоозащитники в 2020 году. Прежние владельцы малыша довели его до истощения и серьезных проблем со здоровьем. Симбу перевезли из Дагестана в Челябинск, где его выходили и вырастили в приюте для диких животных.

«Я уже прилетел из армии, то есть, Симбон был уже мужчина подросший. Конечно, я в соцсетях смотрел всю эту информацию, прекрасно помню все эти страшные фотографии, где лапки поломаны, червячки уже на нем. То есть, его организм изнутри сжирали, и снаружи сжирали. Около пяти или шести килограммов врач камней достал из желудка или поджелудочной, уже точно не вспомню. Он реально побывал в аду. Мы оттуда его вытащили», — уверен волонтер приюта Давид Даллакян.

Еву спасли из передвижного зоопарка. Малышку едва не убила собственная мать. Обоих «котят» долго готовили к транспортировке в реабилитационный центр в Танзании. 26 октября самолет с хищниками покинул гостеприимный северный город и вылетел в солнечную Африку. Зоозащитники и сотрудники приюта радовались счастливому окончанию истории Евы и Симбы. Но, как выяснилось, «котят по осени считают»: борт, на котором перевозили хищников, «застрял» в аэропорту Саудовской Аравии, где воздушное судно приземлилось, чтобы заправиться. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, самолет поначалу отказывались выпускать. Однако, к счастью для пушистых эмигрантов, полет все же разрешили продолжить. И большие кошки вскоре окажутся в новом доме, где их уже ждут с нетерпением.