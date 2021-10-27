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Самолет со львом Симбой продолжил полет в Танзанию после остановки в Саудовской Аравии
Общество

Триумфальное возвращение льва Симбы и самки леопарда Евы на «историческую родину» в Танзанию едва не прервала вынужденная остановка в Саудовской Аравии.

Юного царя зверей спасли зоозащитники в 2020 году. Прежние владельцы малыша довели его до истощения и серьезных проблем со здоровьем. Симбу перевезли из Дагестана в Челябинск, где его выходили и вырастили в приюте для диких животных.

 «Я уже прилетел из армии, то есть, Симбон был уже мужчина подросший. Конечно, я в соцсетях смотрел всю эту информацию, прекрасно помню все эти страшные фотографии, где лапки поломаны, червячки уже на нем. То есть, его организм изнутри сжирали, и снаружи сжирали. Около пяти или шести килограммов врач камней достал из желудка или поджелудочной, уже точно не вспомню. Он реально побывал в аду. Мы оттуда его вытащили», — уверен волонтер приюта Давид Даллакян.

Еву спасли из передвижного зоопарка. Малышку едва не убила собственная мать. Обоих «котят» долго готовили к транспортировке в реабилитационный центр в Танзании. 26 октября самолет с хищниками покинул гостеприимный северный город и вылетел в солнечную Африку. Зоозащитники и сотрудники приюта радовались счастливому окончанию истории Евы и Симбы. Но, как выяснилось, «котят по осени считают»: борт, на котором перевозили хищников, «застрял» в аэропорту Саудовской Аравии, где воздушное судно приземлилось, чтобы заправиться. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, самолет поначалу отказывались выпускать. Однако, к счастью для пушистых эмигрантов, полет все же разрешили продолжить. И большие кошки вскоре окажутся в новом доме, где их уже ждут с нетерпением.

«У нас, получается, построено два огромных вольера. Для Симбы и Евы готов специальный бассейн, где они смогут купаться, специальные платформы, по которым они будут лазать. Есть комнаты, где они будут содержаться на карантине первое время. То есть, это большая система с двойным входом, электрическим забором. Все, чтобы обеспечить комфортную и безопасную жизнь животным в Танзании», — рассказывает директор реабилитационного центра Александр Андрейчук.

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