FT: «Газпром» предложил Кишиневу отложить выполнение правил ЕС

Москва, 27 октября. «Газпром» предлагал Молдавии изменить соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергорынка в обмен на поставки сырья из РФ по более низкой цене. Об этом заявило англоязычное издание Financial Times.

По данным газеты, российская компания хотела, чтобы Кишинев отложил выполнение правил Евросоюза, требующих либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.

Как отмечает FT, Кремль рассматривает переговоры по голубому топливу в качестве более широкого политического урегулирования с Молдавией. Это началось после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с ЕС, считают собеседники издания.

Молдавским властям не потянуть газ по рыночной цене. Такое заявление сделал бывший министр экономики Молдавии Александр Муравский.