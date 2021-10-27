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Netflix показал трейлер адаптации «Ковбоя Бипопа»
Общество
Netflix показал трейлер адаптации «Ковбоя Бипопа»
Кадр из сериала «Ковбой Бибоп»

Москва, 27 октября. Стриминговая платформа Netflix представила трейлер адаптации культового аниме «Ковбой Бипоп». Ролик размещен на официальном канале ресурса в YouTube.

Картина рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете и Блэке. Они путешествуют по космосу на корабле и во время своих поездок встречают пса Эйна и картёжницу Фей Валентайн. Эти герои станут новой частью команды.

Главные роли в сериале исполнили Джон Чо, Мустафа Жакир и Даниэлла Пинеда. Шоу состоит из 10 эпизодов.

В настоящее время сериал Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым просматриваемой картиной стрмингового сервиса. За месяц ленту посмотрели рекордное количество пользователей Netflix. Режиссер Хван Дон-хек хита рассказал о работе над сериалом.

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