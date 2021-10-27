Netflix показал трейлер адаптации «Ковбоя Бипопа»

Москва, 27 октября. Стриминговая платформа Netflix представила трейлер адаптации культового аниме «Ковбой Бипоп». Ролик размещен на официальном канале ресурса в YouTube.

Картина рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете и Блэке. Они путешествуют по космосу на корабле и во время своих поездок встречают пса Эйна и картёжницу Фей Валентайн. Эти герои станут новой частью команды.

Главные роли в сериале исполнили Джон Чо, Мустафа Жакир и Даниэлла Пинеда. Шоу состоит из 10 эпизодов.

В настоящее время сериал Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым просматриваемой картиной стрмингового сервиса. За месяц ленту посмотрели рекордное количество пользователей Netflix. Режиссер Хван Дон-хек хита рассказал о работе над сериалом.