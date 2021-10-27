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Кибератака нарушила работу АЗС в Иране
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Кибератака нарушила работу АЗС в Иране
Global Look Press  /  Jochen Eckel / picture alliance

Тегеран, 27 октября. Кибератака нарушила продажу топлива в Иране, вызвав длинные очереди на заправочных станциях по всей стране.

Власти уже заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности к аналогичным вызовам, в которых ранее они обвиняли своих заклятых соперников — США и Израиль. 

«Технические эксперты устраняют проблему, и в ближайшее время неполадки в работе АЗС будут устранены», — сообщила государственная телекомпания IRIB.

Министерство нефти заявило, что сбои в продаже горючего были зафиксированы при оплате с помощью субсидированных карт, используемых для более дешевого нормированного бензина. В целом граждане могли закупать топливо, но по более высоким ценам, отметило ведомство.

«Это нападение, вероятно, было совершено иностранным государством. Еще слишком рано объявлять, какой страной и каким способом это было сделано», — заключил секретарь Верховного совета Ирана по киберпространству Аболхассан Фирузабади.

Видео, размещенные в социальных сетях, демонстрируют, по-видимому, взломанные уличные знаки с надписями: «Хаменеи, где наш бензин?». Речь идет о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.

На другом электронном табло виднелось саркастическое сообщение: «Бесплатный бензин на станции технического обслуживания Джамаран». В данном контексте надпись связана с районом Тегерана, в котором проживал основатель Исламской революции 1979 года, аятолла Рухолла Хомейни. Именно он обещал иранскому народу бесплатную электроэнергию и воду.

Ряд заправочных станций, которые принимают только наличные и не входят в сеть субсидированных карт, продолжали свою работу в штатном режиме. Официальные лица заверили, что нехватки топлива нет и что оставшиеся АЗС вновь заработают к полудню 27 октября.

Летом в Исламской республике наблюдался дефицит бензина, что нередко приводило к многочасовым очередям на АЗС. Недостаток ресурса начал ощущаться с 28 июня, после недельной забастовки иранских нефтяников из-за низкой оплаты труда. Однако, как поясняли местные чиновники, причиной сложности работы заправок был не дефицит самого горючего, а лишь проблемы с его транспортировкой.

Большинство иранцев платит за топливо субсидированными картами, которые были введены правительством в 2007 году. В 2010-м иранским парламентом был принят и одобрен долгосрочный план, который предусматривал постепенную отмену субсидий в энергетическом секторе. Вместо этого предполагалось ввести систему адресной помощи нуждающимся слоям населения. Цены на бензин и электричество должны были формироваться на рыночных основаниях. Однако этот план не был воплощен в жизнь.

Субсидии легко ввести, но крайне сложно отменить. Повышение цен на базовые товары и услуги всегда вызывает недовольство населения, что и проявилось во время уличных протестов в ноябре 2019 года. В ходе беспорядков, вызванных значительным ростом стоимости на бензин, по некоторым данным погибли несколько сотен человек.

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