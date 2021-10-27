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Глава МИД Украины Кулеба призвал Германию не торопиться с вводом в эксплуатацию «СП-2»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 11:24
Политика
Глава МИД Украины Кулеба призвал Германию не торопиться с вводом в эксплуатацию «СП-2»
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 27 октября. Украинская сторона намерена обратиться к Германии с просьбой не принимать поспешных решений в вопросе ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что Киев огорчен действиями германского регулятора в отношении газопровода.

«Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по «Северному потоку — 2» не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа», — сказал глава ведомства на брифинге.

Как стало известно ранее, украинская компания «Нафтогаз» направила заявку на участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2».

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украина германия северный поток кулеба
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