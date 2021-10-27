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Жителям Миннеаполиса будут голосовать за отмену полиции
Весь мир
Жителям Миннеаполиса будут голосовать за отмену полиции
Prt Scr twitter.com  /  @acrider

Миннеаполис, 27 октября. В Миннеаполисе 2 ноября состоится голосование за упразднение полиции. Функции правоохранителей могут передать общественным службам.

Жителям города предстоит выбрать, хотят ли они заменить Департамент полиции Миннеаполиса на Департамент общественной безопасности, который будет осуществлять «комплексный подход к безопасности в области общественного здравоохранения».

Если 51% избирателей одобрит это предложение, мэр и городской совет должны выбрать исполняющего обязанности комиссара нового учреждения.

Реформа полиции

Реформировать местный департамент предложили члены городского совета Миннеаполиса после скандального случая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский Дерек Шовин. Суть нововведения в том, чтобы расформировать существующий орган и передать полномочия правоохранителей в руки общественных организаций.

Департамент полиции Миннеаполиса был создан в 1867 году. В нем работают 800 офицеров и 300 гражданских служащих. В 2020 году бюджет составил около 179 млн долларов.

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