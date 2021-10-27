Жителям Миннеаполиса будут голосовать за отмену полиции

Миннеаполис, 27 октября. В Миннеаполисе 2 ноября состоится голосование за упразднение полиции. Функции правоохранителей могут передать общественным службам.

Minneapolis slated to vote on replacing police department https://t.co/tO4fP1A7vH — 360MediaX (@360mediaX) October 26, 2021

Жителям города предстоит выбрать, хотят ли они заменить Департамент полиции Миннеаполиса на Департамент общественной безопасности, который будет осуществлять «комплексный подход к безопасности в области общественного здравоохранения».

Если 51% избирателей одобрит это предложение, мэр и городской совет должны выбрать исполняющего обязанности комиссара нового учреждения.

Реформа полиции

Реформировать местный департамент предложили члены городского совета Миннеаполиса после скандального случая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский Дерек Шовин. Суть нововведения в том, чтобы расформировать существующий орган и передать полномочия правоохранителей в руки общественных организаций.

Департамент полиции Миннеаполиса был создан в 1867 году. В нем работают 800 офицеров и 300 гражданских служащих. В 2020 году бюджет составил около 179 млн долларов.