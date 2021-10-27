Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 12:03
12:01
Общество
Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи
12:01
Политика
Лавров анонсировал отправку продовольствия и медикаментов в Афганистан
11:59
Общество
Обеззараживатели вместо валидаторов установят в общественном транспорте Самары
11:59
Общество
Зампредседателя ЦИК России Булаев заразился коронавирусом
11:55
Спорт
Российские хоккеисты Василевский и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»
11:51
Весь мир
Власти Эквадора подавили попытку мятежа в тюрьме
11:51
Общество
Школьники спасли мужчину-эпилептика в Красноярске
11:45
Происшествия
Неадекватный пассажир с ножами и кувалдой умер после падения из автобуса в Петербурге
11:43
Весь мир
Кибератака нарушила работу АЗС в Иране
11:40
Общество
Познер предложил переименовать «Агату Кристи» после скандала в «Ельцин Центре»
Все новости

Бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов на учениях в Архангельской области
Армия
Бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов на учениях в Архангельской области
Пресс-служба Росгвардии

Архангельск, 27 октября. Подразделения Северо-Западного округа Росгвардии отработали поиск и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований во время учений под Архангельском.

Известно, что отряды ОМОН, СОБР и спецназа в рамках тактико-специальных учений были подняты по тревоге и совершили марш на бронетехнике до места боевого применения. В лесном массиве подразделения приступили к поиску условных террористов, о чем сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

В сообщении отмечается, что росгвардейцы успешно осуществили штурм здания, ликвидировали участников «бандформирования» и освободили «заложников». Помимо этого, отряды отработали применение средств огневого поражения, взаимодействие между разными подразделениями, наблюдение и разведку.

Накануне сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю, который находился за рулем перевернувшегося на дороге самосвала. Инцидент произошел на территории Ленинградской области.

Также сообщалось, что подразделения российского и пакистанского спецназа ранее провели совместные учения «Дружба-2021» на Кубани, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов на учениях в Архангельской области
террористы учения росгвардия
Комментировать