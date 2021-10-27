Бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов на учениях в Архангельской области

Архангельск, 27 октября. Подразделения Северо-Западного округа Росгвардии отработали поиск и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований во время учений под Архангельском.

Известно, что отряды ОМОН, СОБР и спецназа в рамках тактико-специальных учений были подняты по тревоге и совершили марш на бронетехнике до места боевого применения. В лесном массиве подразделения приступили к поиску условных террористов, о чем сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

В сообщении отмечается, что росгвардейцы успешно осуществили штурм здания, ликвидировали участников «бандформирования» и освободили «заложников». Помимо этого, отряды отработали применение средств огневого поражения, взаимодействие между разными подразделениями, наблюдение и разведку.

Накануне сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю, который находился за рулем перевернувшегося на дороге самосвала. Инцидент произошел на территории Ленинградской области.

Также сообщалось, что подразделения российского и пакистанского спецназа ранее провели совместные учения «Дружба-2021» на Кубани, передает телеканал «360».