Политический анекдот Норкина про крымского шмеля и Сталина заставил зал аплодировать

Москва, 27 октября. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил россиян анекдотом про шмеля и советского генералиссимуса Иосифа Сталина. Шутка традиционно прозвучала в эфире передачи «Место встречи».

Во время очередного выпуска ток-шоу журналист решил рассказать анекдот, сюжет которого касается Ялтинской конференции в Крыму. Она состоялась в 1945 году с участием Иосифа Сталина, британского премьера Уинстона Черчилля и американского президента Франклина Рузвельта.

По словам Норкина, во время встречи лидеров стран в зал Ливадийского дворца влетел шмель. Он подлетел к Черчиллю, укусил его, политик крикнул: «Ай!». Затем шмель подлетел к Рузвельту, также ужалил его, тот воскликнул: «Ой!». После этого насекомое приблизилось к Сталину, сделало пару кругов и улетело в окно. Эта ситуация вызвала смех и неловкость во время переговоров.

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«После этого Черчилль, ухмыляясь, спрашивает у Сталина: «Скажите, господин Верховный Главнокомандующий, чем это мы с господином Рузвельтом провинились перед вашим крымским шмелем?». На что Сталин с усмешкой отвечает: «Да ничем, господин премьер-министр, просто от вас так пахнет липой...»» — пошутил Норкин.

Очередной традиционный политический анекдот журналиста заставил зал смеяться и аплодировать.

Как стало известно ранее, телеведущий Норкин сразил зрителей свежим анекдотом про президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Шутка прозвучала во время творческой встречи журналиста.