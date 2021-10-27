Политолог Валяев: Зеленский может объявить на Украине чрезвычайное положение

Президент Украины Владимир Зеленский совершенно не толерантен к альтернативным точкам зрения, он не терпит здравой оппозиции вокруг себя и появления новых потенциально сильных политических лидеров. Это может говорить и о появившейся неуверенности и даже паранойи, когда ты везде видишь заговоры. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Смена правления

Вопросы касательно смены формы правления на Украине должны решаться исключительно на референдуме, если будет запрос общества, но такой дискуссии пока нет. Такое заявление сделал глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику на Украине. По его словам, в таком случае лидер страны один отвечает за все процессы в государстве.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Это личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение… То есть мое мнение: такие вопросы должны быть решены исключительно через механизмы референдума», — заявил Арахамия.

«У Зеленского появилась паранойя»

Как отметил Евгений Валяев, Владимир Зеленский заметно скорректировал свои взгляды в течение первого президентского срока. Если во время предвыборной гонки он выглядел на фоне экс-главы государства Петра Порошенко человеком истинно демократических взглядов, который ратует за парламентскую форму правления, то сейчас он стал все чаще обращаться к приемам, которые усиливают автократическую сущность его президентства. Он не стесняется преследовать политических оппонентов — перед нами пример Виктора Медведчука и Дмитрия Разумкова, — закрывать неугодные ему СМИ — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Разумкова, который мог в будущем претендовать на лидерство в партии Зеленского, с нарушением регламента убрали с поста председателя Верховной рады. Это произошло из-за его несогласия с позицией главы государства. Тот выступал против давления на оппозиционные СМИ.

«Зеленский совершенно не толерантен к альтернативным точкам зрения, он не терпит здравой оппозиции вокруг себя и появления новых потенциально сильных политических лидеров. Это может говорить и о появившейся неуверенности и даже паранойи, когда ты везде видишь заговоры. Зеленский видит, что его рейтинг падает, что следующая президентская кампания не будет такой легкой, как предыдущая, где он был новым лицом, где он был человеком, который не успел запятнать себя своими же решениями на важном политическом посту. А сериал «Слуга народа» показывал населению, что Владимир Зеленский не изменит своих взглядов, даже получив в руки власть, но это так и осталось красивой сказкой», — пояснил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Он напомнил, что Владимир Зеленский в начале своего правления заявлял, что будет президентом один срок, что оставит после себя сформированную команду и нового сильного лидера. Все эти обещания — ложь — Зеленский пойдет на второй срок. Валяев считает, что в этом свете мнение Данилова об усилении президентской власти не выглядит исключительно его личной инициативой.

«Нельзя исключать сценария, при котором Зеленский объявит в стране режим чрезвычайного положения, полностью закроет границу с Россией, запретит мешающую ему набирать электоральные очки на востоке страны партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Опасность для него представляют многие политики: и Порошенко, который готов стать главным его оппонентом на следующих выборах; и Кличко, который может созреть для серьезного выдвижения, учитывая его хорошие связи с Германией и партией Меркель; и Медведчук, который может принести мир с Россией и последующий экономический рост; и Разумков, который может стать компромиссной фигурой, устраивающей разные политические силы. Против этих политиков могут быть приготовлены разные сценарии, которые бы купировали их политические возможности», — добавил Евгений Валяев.

Образ Путина — пример для подражания

Эксперт заметил, что Виктора Медведчука Зеленский считает не просто оппозиционным политиком, мешающим ему работать с восточным электоратом, но еще и важной фигурой для контактов с Москвой. Медведчук является заложником сложившейся ситуации из-за своей близости к президенту РФ — это самая главная причина преследования главы политсовета украинской партии.

«Зеленский таким образом показывает Москве, что не боится играть на равных, что готов идти на резкие шаги. И это совсем не тот образ, с которым Зеленский шел в президенты. Тогда он, напротив, пытался противопоставить себя и свою демократичность авторитарности восточного соседа. Сейчас же для него российская политическая модель и вообще образ Путина становятся примерами для подражания. Зеленский хочет стать украинским Путиным», — рассказал Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, Зеленский пока успешно скрывает те слабые места, из-за которых могут начаться крупные протесты. Команда президента ищет виновных во всем: газовый кризис — виновата Москва, проблемы с Донбассом — виноваты предыдущие власти, не развивается экономика — виновато пассивное население и олигархи.

«Олигархи — это вообще главная скрепа и палочка-выручалочка Зеленского. Олигархами можно прикрыть любую проблему, чем Зеленский и пользуется, играя на настроениях большинства. Никто же не любит олигархов — и Зеленский их не любит. Вероятен сценарий, при котором выборы президента пройдут раньше намеченного срока. Если Зеленский поймет, что подошел подходящий момент, а дальше будет только хуже, то выборы могут состояться уже в следующем году», — заключил Евгений Валяев.

Ранее секретарь СНБО Данилов прокомментировал возможность продления действия закона об особом статусе Донбасса.