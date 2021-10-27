ФАН проверил сообщения о резком росте стоимости авиабилетов в Египет и Турцию

Москва, 27 октября. Новости о резком росте цен на авиабилеты в Турцию и Египет до 450 тысяч рублей оказались несоответствующими действительности, узнали корреспонденты Федерального агентства новостей.

СМИ ранее сообщили, что билеты эконом-класса на курорты Турции и Египта рекордно подорожали. Причиной якобы стал повышенный спрос на отдых за границей после объявления в России периода нерабочих дней.

Однако, как выяснилось, стоимость полетов в Турцию и Египет осталась на прежнем уровне или выросла незначительно. Например, авиабилет из Москвы до Египта стоит около 20 тысяч рублей с пересадкой и 40 тысяч прямым рейсом. Билеты в Турцию из российской столицы продаются на уровне 10 тысяч рублей, а из Санкт-Петербурга и вовсе по 4-6 тысяч.

Турецкие и египетские курорты остаются открытыми для россиян. Для поездки необходимо иметь при себе QR-код или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета.

Авиакомпании намерены привлечь больше пассажиров во время туристического бума. Ранее стало известно о скором запуске льготной акции, позволяющей купить билет всего за один рубль.