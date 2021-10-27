Глава Крыма Аксенов: Россия делает все необходимое для возвращения скифского золота

Симферополь, 27 октября. Российская сторона предпринимает необходимые меры для возвращения коллекции скифского золота в Крым, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью журналистам.

По словам политика, решение Амстердама о передаче реликвий Украине было ожидаемым.

«На мой взгляд, решение было ожидаемое. У нас сегодня методы борьбы только юридические, где-то введение обратных санкций. На мой взгляд, МИД, Правительством РФ в этой части делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», — заявил Аксенов.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы вернуть скифское золото в Россию.