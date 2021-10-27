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Дандыкин: подлодки ВМФ РФ загоняют американский флот в капкан у Западного побережья США

  /   Обновлено: 27 октября 2021 11:53
Армия
Дандыкин: подлодки ВМФ РФ загоняют американский флот в капкан у Западного побережья США
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Москва, 27 октября. Новые подлодки позволят Тихоокеанскому флоту ВМФ РФ держать под контролем все маневры американских кораблей у западных берегов США. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сообщил, что строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота будет завершено к 2024 году. По его словам, в настоящее время полностью готовы три подлодки, две из которых вошли в состав российского флота в 2019 и 2020 годах. Третья субмарина проходит госиспытания и будет передана ВМФ РФ в ноябре 2021 года, передает «ПолитРоссия».

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ставка Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ на подлодки «Варшавянка» не случайна. Данные субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр» и являются практически бесшумными. Кроме того, в составе ТОФ есть атомные подводные лодки «Борей» и «Ясень», которые способны эффективно противостоять американским авианосным ударным группам.

«А «Варшавянки» смогут скрытно действовать в тылу противника. В итоге мы сформировали целый подводный капкан, в который уже практически взяли США. Ну или как минимум их Западное побережье», — пояснил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атомная подлодка «Князь Олег» выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» в Белом море. Запуск осуществлялся в рамках программы государственных испытаний, передает телеканал «360».

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Все новости / Армия / Дандыкин: подлодки ВМФ РФ загоняют американский флот в капкан у Западного побережья США
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