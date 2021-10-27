Россияне смогут бесплатно перевозить лыжное снаряжение на внутренних авиарейсах

Москва, 27 октября. Компания «Аэрофлот» предоставит возможность российским лыжникам и сноубордистам перевозить свое снаряжение в самолете бесплатно. Предложение будет действовать для пассажиров внутренних рейсов с 1 ноября по 15 мая.

Гражданам будет предоставлено отдельное бесплатное багажное место для перевозки одного комплекта снаряжения. Представляет он собой чехол для одной пары лыжных палок и самих лыж. Можно будет перевезти отдельно ботинки от снаряжения или отдельно сноуборд.

Бесплатное дополнительное место будет предоставлено в момент регистрации билета и при наличии свободного места в самолете. Не позднее, чем за 36 часов до вылета, необходимо согласовать данный вопрос с авиакомпанией.

Услугу предоставляет организация «Аэрофлот» и ее дочерние компании. Дополнительную информацию можно получиться по номерам горячей линии, указанные на ее официальном сайте.

Компания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Для российских туристов египетские курорты являются одним из самых излюбленных мест отдыха.