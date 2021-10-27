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Universal перенесла премьеру фильма «Дом Gucci» на 2 декабря
Общество
Universal перенесла премьеру фильма «Дом Gucci» на 2 декабря
Кадры из фильма «HOUSE OF GUCCI»

Лос-Анджелес, 27 октября. Российская премьера фильма «Дом Gucci» состоится на неделю позже, чем планировалось ранее. Студия Universal перенесла дату выхода ленты в отечественных кинотеатрах на неделю.

Предполагалось, что российские зрители смогут увидеть новую работу Ридли Скотта 25 ноября. Однако Universal отложила премьеру «Дома Gucci» на 2 декабря, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Изменения коснулись и другого проекта студии — «Прошлой ночью в Сохо». Этот фильм Эдгара Райта выйдет на экраны в России 25 ноября вместо 11 ноября.

Основой сюжета кинокартины «Дом Gucci» стало убийство Маурицио Гуччи. Виновной в этом преступлении признали жену главы модного дома Патрицию Реджани. В ленте сыграли Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс.

Ранее студия Universal показала трейлер «Дома Gucci». В ролике можно увидеть, как выглядят актеры в образах членов знаменитой итальянской семьи.

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