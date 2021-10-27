Читатели Daily Mail: Путин отвесит пощечину Джонсону при личной встрече

Лондон, 27 октября. Личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обещает быть очень горячей, уверены читатели издания Daily Mail. Не обойдется и без рукоприкладства и «ножей в спину», уверены пользователи Сети.

Эксклюзивный пересказ комментариев пользователей Сети предоставила «ПолитРоссия». По мнению большинства британских читателей Daily Mail, Борис Джонсон пошел лишь на временное улучшение отношений с Россией — уже совсем скоро российский лидер может почувствовать удар в спину от премьера Соединенного Королевства. Однако Владимир Путин наверняка будет готов к такому повороту событий, а народные массы жителей Туманного Альбиона встанут скорее на сторону россиянина, чем поддержат бывшего мэра Лондона.

«Путин знает, что завтра Боджо (прозвище Бориса Джонсона в Великобритании, образованное от первых букв его имени и фамилии. — Прим. ФАН) нанесет удар в спину России, и когда условия будут лучше, вновь скатится до экстремальных антироссийских речей, войдет в воздушное пространство России и введет новые экономические санкции, как только такое распоряжение поступит из США . Путин также знает, что британцы считают его куда лучшим государственным деятелем, нежели Бориса», — пишет Roarke из центра Лондона.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Сценариев будущего диалога политиков два — это личная встреча и еще одни телефонные переговоры. Как отмечают комментаторы Daily Mail, оба формата встречи будут не очень приятны для Джонсона: во время телефонной беседы российский лидер может запросто переправить премьера Британии на автоответчик, чтобы не утомлять себя нравоучениями. При личной же беседе, предрекли британцы, исход может быть попросту болезненным.

«В следующий раз Влад (Владимир Путин. — Прим. ФАН) переведет его на автоответчик!» — смеется Alonza69 из города Лидс.

«Хотел бы я посмотреть, как Влад отвесит этому тупоголовому хорошую пощечину», — подметил triggeredlefties из Гэтвика.

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и британского премьера Бориса Джонсона вызвали волну обеспокоенности и пересудов в СМИ и соцсетях Соединенного Королевства. Наиболее взволнованными оказались читатели старейшей газеты The Times.