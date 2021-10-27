WADA обвинило Украину в нарушении антидопинговых правил

Монреаль, 27 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило отделение на Украине в том, что его сотрудники предупреждали спортсменов о проведении анализов на наличие запрещенных веществ.

Организация провела расследование под названием «Операция «Геркулес», по итогам которого выяснилось, что украинское антидопинговое агентство могло потворствовать применению спортсменами запрещенных препаратов. Такая практика, возможно, начала применяться в отделении с 2012 года, передает информационное агентство «Новороссия».

Предположительно, украинское антидопинговое агентство заранее предупреждало спортсменов о предстоящем взятии проб по телефону либо через тренеров.

Теперь WADA организует тщательную и всестороннюю проверку. По ее итогам возможны значительные кадровые перестановки в отделении и даже отстранение команды Украины от международных соревнований.

Ранее ФАН рассказывал о задержании в Санкт-Петербурге легкоатлета Александра Хютте. В 2017 году он был дисквалифицирован за употребление допинга, а сейчас полицейские обнаружили у спортсмена мефедрон.