Командование ВСУ официально подтвердило факт первого боевого применения беспилотных разведывательно-ударных аппаратов ТВ2 «Байрактар», ранее закупленных Украиной у Турции. 26 октября ударный дрон был использован в Донбассе, где при помощи управляемой бомбы было нанесено поражение гаубице Д-30 и находящемуся возле орудия расчету. На представленном видео видно, как после разрыва расчет орудия разбегается в стороны — по всей видимости, бойцы Народной милиции ДНР остались живы.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, беспилотный аппарат во время нанесения удара находился в воздушном пространстве Украины, однако наблюдатели утверждают, что «Байрактар» на несколько километров углубился на территорию Донецкой Народной Республики, где и произвел пуск управляемого боеприпаса по артиллерийской позиции в районе Тельманово. Интернет-ресурсы, специализирующиеся на военной повестке, сообщают, что в воздухе одновременно находились сразу два «Байрактара», барражирующих на высотах от 5800 до 6300 метров.

Один из аппаратов наносил удар, другой осуществлял контроль результатов поражения. Сообщается, что пуск боеприпаса был выполнен с дальности 12,8 км, что соответствует предельным параметрам управляемой планирующей бомбы типа MAM-L, штатно входящей в состав вооружения данного типа беспилотников.

Prt Scr youtube.com / Internet FON EU

Вес бомбы составляет всего 22 кг, что серьезно ограничивает ее боевые возможности в сравнении с другими свободнопадающими авиационными боеприпасами, обычно имеющими больший вес и большее поражающее качество.

Длительное время до своего «боевого дебюта», в течение многих дней «Байрактары» осуществляли полеты вдоль линии боевого соприкосновения, с одной стороны изучая обстановку, с другой — «приучая» подразделения Народной милиции к своему присутствию, усыпляя их бдительность. В итоге украинская пресса и социальные сети захлебываются гордостью за свою «боевую авиацию», пылая уверенностью в скорой победе над непокорным Донбассом.

Сейчас многие наблюдатели будут говорить, что такое развитие событий стало возможным из-за отсутствия у Народной милиции ДНР нормально выстроенной системы ПВО, которая могла бы воспретить столь успешную работу «Байрактаров», как это было, например, в сирийском Идлибе в феврале 2020 года.

Вообще я хочу напомнить, как летом 2014 и зимой 2015 годов, когда в Донбассе сложилась критическая ситуация, а авиация ВСУ, «стреляя по кондиционерам», фактически уничтожала собственный народ, то у ополчения нашлось, чем ответить на удары с воздуха. Даже согласно официально признанным потерям самолетов и вертолетов, Вооруженные силы Украины в указанные периоды лишились порядка двух десятков летательных аппаратов — штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также летательных аппаратов других типов, в том числе двух реактивных беспилотных разведчиков Ту-143.

mod.gov.az / Министерство Обороны Азербайджана

При этом ополченцы заявили о гораздо большем количестве реально уничтоженной авиационной техники — буквально в три раза. Известно, что свои потери принято приуменьшать, а потери врага — преувеличивать: так было всегда и во всех войнах. Но факт остается фактом: после 2015 года над Донбассом украинская боевая авиация летать перестала — ибо она просто прекратила свое существование. Возможно, когда-нибудь беспристрастные историки изучат ситуацию с обеих сторон и дадут правдивые ответы о количестве сбитых над Донбассом самолетов и вертолетов, но и без этого понятно, что истина где-то рядом.

Теперь «Байрактары» в реальном деле — в условиях, когда существует договоренность о неприменении авиации, и она грубо нарушена украинской стороной. Киев явно идет на обострение конфликта, причем сразу после того, как Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. Американский военный министр в своей официальной речи во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном, заявил, что Россия — единственный источник агрессии в Черноморском регионе, и ее необходимо сдерживать. И Украина тут же бросилась бить Донбасс, будто непокорный регион и есть Россия.

Федеральное агентство новостей /

Уверен, что российские средства контроля воздушного пространства совершенно точно могут знать, что происходит над линией соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе, и факт применения «Байрактаров» безусловно задокументирован средствами объективного контроля. Однако Украина уже давно позволила себе отойти от достигнутых в Минске договоренностей, отвергнув все взятые на себя обязательства, которые должны были привести Донбасс к мирному урегулированию. Киеву уже давно не интересен мир — как и их кураторам из Вашингтона.

В тактическом и оперативном смысле никакие «Байрактары» не способны изменить ход военной операции армейского уровня, это всего лишь один из инструментов ведения войны, но не глобальный инструмент.

Но безнаказанное воздействие купленных в Турции аппаратов, конечно, будет подрывать моральный дух защитников непризнанных республик. Вероятно, расчет украинских стратегов сделан именно на это — на постоянные и систематические безответные действия. Именно поэтому их нужно сбивать. В том числе и над территорией противника — учитывая дальность действия их вооружения. А после того, как украинский генштаб на официальном уровне признал боевое применение «Байрактаров», то их уничтожение даже в воздушном пространстве Украины отныне не будет являться для Донбасса актом агрессии, как бы того не хотели в Киеве, а только актом самообороны.

Кажется логичным, если руководители ЛДНР в одностороннем порядке заявят о создании бесполетной зоны вдоль линии соприкосновения сторон с намерением уничтожать любой летательный аппарат, входящий в означенные границы. Мнение Киева, фактически отрицающего минские договоренности, в данной ситуации тревожить никого не должно. Как минимум, это оградит республики от безнаказанных ударов с воздуха в исполнении «Байрактаров», а как максимум — заставит и американцев задуматься, стоит ли им посылать свои стратегические беспилотные разведчики на мониторинг линии соприкосновения, что они так же делают уже многие годы.