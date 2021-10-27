Собчак назвала нелепым и смешным кавер Давы на военную песню «Журавли»

Москва, 27 октября. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак жестко раскритиковала рэпера и блогера Давида Манукяна, более известного как Дава. Причиной ее возмущения стал кавер на военную песню «Журавли», записанный исполнителем.

Премьера композиции, посвященной Великой Отечественной войне, в исполнении Давы состоялась в 2020 году в честь 9 Мая. Блогер выпустил клип, при этом вместе с ним в видео снялась певица и телеведущая Ольга Бузова, с которой они тогда состояли в любовных отношениях. Манукян изобразил на кадрах солдата.

Собчак негативно отозвалась о кавере в исполнении рэпера на своей странице в Instagram. Светская львица подчеркнула, что ей не нравятся бездушные видео, которые «штампуют» ко Дню Победы.

«Меня коробит, когда Дава с кровоподтеками неталантливо пытается исполнить великую песню «Журавли» на пошлейших «суровых щах». Это выглядит нелепо и смешно», — возмутилась журналистка.

«Блондинка в шоколаде» высказалась о клипе Манукяна и Бузовой в соцсети после скандала, возникшего из-за интервью телеведущей с рэпером Моргенштерном. Во время беседы со светской львицей он признался, что не понимает, зачем каждый год отмечается День Победы. Собчак встала на защиту своего гостя после того, как на него обрушилась волна критики.