Тактико-специальные учения Росгвардии прошли в Архангельской области

Подразделения Северо-Западного округа Росгвардии блестяще отработали поиск и уничтожение бандформирований в ходе тактико-специальных учений в Архангельской области.

Поднятые по учебной тревоге спецназ, отряды ОМОНа и СОБРа совершили марш на бронетехнике в район боевого применения, где в лесном массиве приступили к розыску условных противников.

По сценарию боевики захватили мирных жителей и удерживали их в здании. Росгвардейцы успешно взяли объект штурмом и освободили заложников.

Кроме того, правоохранители отработали взаимодействие между различными подразделениями и применение средств огневого поражения, а также осуществили разведку и наблюдение.