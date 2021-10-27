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Тактико-специальные учения Росгвардии прошли в Архангельской области
Общество

Подразделения Северо-Западного округа Росгвардии блестяще отработали поиск и уничтожение бандформирований в ходе тактико-специальных учений в Архангельской области.

Поднятые по учебной тревоге спецназ, отряды ОМОНа и СОБРа совершили марш на бронетехнике в район боевого применения, где  в лесном массиве приступили к розыску условных противников.
По сценарию боевики захватили мирных жителей и удерживали их в здании. Росгвардейцы успешно взяли объект штурмом и освободили заложников.

Кроме того, правоохранители отработали взаимодействие между различными подразделениями и применение средств огневого поражения, а также осуществили разведку и наблюдение.

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