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Голикова: численность безработных в России снизилась на 2,8 миллиона человек

  /   Обновлено: 27 октября 2021 10:44
Общество
Голикова: численность безработных в России снизилась на 2,8 миллиона человек
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 27 октября. Численность официально зарегистрированных безработных в России снизилась на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрем 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Власти страны прогнозируют, что доля работающих в классических формах занятости сократится на 12%. В ближайшие десять лет численность занятых в сфере экономики россиян снизится более чем на один миллион граждан, добавила Голикова.

«Численность официально зарегистрированных безработных в РФ снизилась на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрем 2020 года», — добавила вице-премьер.

Минтруда России ранее установило максимальный размер пособий по безработице. В следующем году выплаты будут на уровне 12 792 рублей, отметили в ведомстве. В 2021 году пособие составляет 12 130 рублей.

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голикова безработица рынок труда
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