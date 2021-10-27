Голикова: численность безработных в России снизилась на 2,8 миллиона человек

Москва, 27 октября. Численность официально зарегистрированных безработных в России снизилась на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрем 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Власти страны прогнозируют, что доля работающих в классических формах занятости сократится на 12%. В ближайшие десять лет численность занятых в сфере экономики россиян снизится более чем на один миллион граждан, добавила Голикова.

«Численность официально зарегистрированных безработных в РФ снизилась на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрем 2020 года», — добавила вице-премьер.

Минтруда России ранее установило максимальный размер пособий по безработице. В следующем году выплаты будут на уровне 12 792 рублей, отметили в ведомстве. В 2021 году пособие составляет 12 130 рублей.