Ипотечный спрос уменьшился в России на 10% после продолжительного роста

Москва, 27 октября. Число ипотечных сделок, зарегистрированных в России за сентябрь сократилось на 10% в годовом выражении после девяти месяцев роста, свидетельствует статистика Росреестра, передает ТАСС.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года в России было зарегистрировано 314 тысяч ипотек, что на 105 меньше, чем в этот же месяц прошлого года. С начала текущего года россияне в общей сложности взяли 2,8 млн кредитов для приобретения жилья, что на 24% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Лидерами среди регионов по спросу на ипотеку стали Московская область (242,6 тысячи договоров), Москва (186,5 тысячи), Краснодарский край (163,7 тысячи), Санкт-Петербург (140,5 тысячи) и Свердловская область (113,4 тысячи).

Интерес россиян к ипотеке сократился в связи с изменением условий государственной программы субсидирования ипотечных ставок. Эту меру правительство вело весной 2020 года для повышения доступности жилья для населения и поддержки строительной отрасли. Недавно стало известно, что действие программы расширится на индивидуальное жилищное строительство. Россияне смогут взять кредит для строительства частного дома под 7% годовых.