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Решетова увидела коллекцию предметов искусства в квартире Тимати и пожалела о расставании

  /   Обновлено: 27 октября 2021 10:37
Шоу-бизнес
Решетова увидела коллекцию предметов искусства в квартире Тимати и пожалела о расставании
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 октября. Известная модель Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимати сохранила с ним теплые отношения. Она подшучивает над экс-возлюбленным, в том числе на тему расставания.

Хип-хоп-исполнитель провел экскурсию для известного журнала об архитектуре и дизайне. Апартаменты, которые напомнили арт-пространство, произвели впечатление на поклонников артиста, а также на его коллег. Не смогла промолчать и экс-возлюбленная Тимати. Модель, увидев коллекцию предметов искусства в квартире экс-бойфренда, не упустила возможности пошутить на тему их отношений.

«Да… зря я, конечно, с тобой разошлась», — написала Анастасия Решетова в комментариях пол постом Тимати, опубликованным на его странице в Instagram.

Тимати и Анастасия Решетова объявили о своем расставании осенью прошлого года. Для поклонников пары это стало шокирующей новостью, поскольку не так давно они стали родителями. Некоторые предполагали, что разрыв отношений был временным. После расставания с моделью рэпер отправился на проект «Холостяк», чтобы найти новую любовь. В отличие от Тимати Решетова свою личную жизнь тщательно скрывает.

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