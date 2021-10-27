ВСУ четыре раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР

Луганск, 27 октября. Украинские силовики четырежды обстреляли территорию Луганской Народной Республики за последние сутки. По данным представительства республики в СЦКК, огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. О фактах нарушения перемирия рассказали РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня», — рассказали представители ЛНР.

Ранее власти республики сообщали, что с 22 октября обстрелов с украинской стороны не фиксировали. Однако во вторник под огнем оказались сразу три населенных пункта: Золотое-5, Калиново и Хорошее. Огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, источник в минобороны Украины рассказал прессе, что подразделения ВСУ заняли село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе. Информацию о переходе населенного пункта под контроль украинских силовиков распространяли военные корреспонденты в регионе, а также журналисты из Донецкой и Луганской народных республик.

На этой же неделе ВСУ впервые использовали турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Ракету запустили по артиллерии ополчения, о чем заявил прессе украинский активист Роман Доник. Он сообщил, что дроны применили впервые для уничтожения артиллерийского расчета, передает телеканал «360».