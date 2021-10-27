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Ветеран войны в Донбассе Матюшин: ВСУ в Старомарьевке находятся в окружении ДНР
Новороссия
Ветеран войны в Донбассе Матюшин: ВСУ в Старомарьевке находятся в окружении ДНР
Федеральное агентство новостей  / 

Вооруженные силы Украины (ВСУ), занявшие Старомарьевку, находятся в окружении армии Донецкой Народной Республики. Об этом ФАН рассказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе (позывной Варяг) Александр Матюшин.

ВСУ накануне, 26 октября, обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения.

По словам Александра Матюшина, обострение ситуации в Донбассе вызвано адекватной реакцией военных ДНР на украинскую тактику «жабьих прыжков» в «серой зоне».

«Пытаясь в очередной раз «отжать» очередной поселок, находящийся в «серой зоне», украинские войска со стороны армии ДНР получили по зубам. А дальше, как и в любом пограничном конфликте, ситуация стала набирать обороты: завязались бои, в которых обе стороны начали втягивать все больше сил. В результате мы получили очередное обострение на одном из самых опасных участков фронта — южном», — пояснил Александр Матюшин.

Ветеран войны в Донбассе Матюшин: ВСУ в Старомарьевке находятся в окружении ДНР
Федеральное агентство новостей /

По его мнению, положение украинских военных, занявших Старомарьевку, оставляет желать лучшего: все высоты над этим поселком по-прежнему контролируются солдатами армии ДНР. Единственной связующей нитью украинских военных со своими основными силами является понтонный мост. Однако он полностью контролируется армией ДНР. Матюшин отметил, что «ВСУ находятся в «мешке».

«И даже демонстративное применение турецкого БПЛА Bayraktar не принесло коренного изменения в данной ситуации. Другой вопрос, что жители занятого поселка однозначно подвергнутся репрессиям со стороны украинских военных «за сотрудничество с ДНР». Но говорить о начале полномасштабной войны в Донбассе пока рано», — заключил Матюшин.

Ранее украинское командование подтвердило, что ВСУ впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Ветеран войны в Донбассе Матюшин: ВСУ в Старомарьевке находятся в окружении ДНР
Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее украинские военные взяли в плен сотрудника Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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