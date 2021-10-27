Стэн Боумэн ушел из олимпийской сборной США по хоккею из-за скандала с домогательствами

Вашингтон, 27 октября. Генеральному менеджеру олимпийской сборной США по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Стэну Боумэну пришлось оставить оба своих поста из-за скандала с сексуальными домогательствами.

Весной один из игроков «Чикаго», остающийся анонимным, подал в суд на команду. Хоккеист утверждал, что в 2010 году подвергся сексуальному насилию со стороны экс-помощника главного тренера Брэда Элдрича, отвечавшего за видеоразбор игр.

НХЛ вынесла вердикт после этого разбирательства и оштрафовала «Чикаго» на 2 миллиона долларов, пишет TSN. По мнению Национальной хоккейной лиги, руководство клуба, в том числе и Боумэн, отреагировало на случившееся неподобающим образом. Генменеджер должен был руководить хоккейной командой на Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.

Ранее «Чикаго» проиграл «Детройту» в матче НХЛ. Победу команде принес гол Владислава Наместникова.