Политик Онищенко отреагировал на применение ВСУ турецкого дрона в Донбассе

Российский политик, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о применении украинскими военными турецкого дрона в Донбассе. Ранее генштаб ВСУ (вооруженных сил Украины) показал первое боевое применение в Донбассе дрона Bayraktar турецкого производства.

Видео опубликовано на официальной странице украинского генштаба в Facebook. В ролике запечатлен момент ракетного удара по гаубице. Как следует из заявления украинских военных, при атаке Bayraktar использовал управляемую бомбу.

Комментируя это видео, Геннадий Онищенко напомнил о своем предупреждении, что Киев наверняка будет закупать в Турции боевые дроны для применения в войне против народа Донбасса. По мнению собеседника ФАН, это должно заставить россиян пересмотреть свое отношение к отдыху в Турции, чтобы не оплачивать своими деньгами турецкую военную промышленность. Подчеркиваем, данный комментарий — личное мнение Геннадия Онищенко, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Только что появилась информация о резком росте цен на туры в Турцию на время нерабочих дней, — напомнил Онищенко. — Зачем мы туда едем? Это не только вопрос здоровья, поскольку в этой стране высочайшая заболеваемость COVID-19 и в мае оттуда уже привозили вирус. Все, кто туда едут, должны понимать, что они фактически оплачивают дроны, которые обстреливают территорию, где живут в том числе наши граждане — граждане Российской Федерации. Поэтому те, кто едут в Турцию, оплачивают их военную промышленность. Такие поездки — это не только гарантированное заражение коронавирусом, но и фактически предательство народа Донбасса. Думаю, использование силами ВСУ турецкого дрона станет отрезвляющим моментом для многих».

Геннадий Онищенко резко осудил киевское руководство, которое, по его словам, провоцирует новое обострение в Донбассе.

«Помню, как в Киеве грозились, что их ракеты долетят до Москвы. Помню и другие подобные заявления, которые иначе как провокациями не назовешь. Хочу им ответить словами из басни Крылова: «Ай, моська! Знать она сильна, что лает на слона!» Все, что делает нынешнее украинское руководство, — еще одно подтверждение, что сегодня в Киеве сидит фактически марионеточное правительство, которым, на мой взгляд, управляют средней руки чиновники Госдепа США», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Власти Украины с 2014 года ведут военные действия против республик Донбасса. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В последние дни ситуация в Донбассе вновь обострилась. Руководство Донецкой и Луганской народных республик обвиняют в этом Киев. Украинские власти утверждают обратное.