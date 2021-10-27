Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов

Иерусалим, 27 октября. Правительство Израиля предварительно разрешили въезд на территорию страны туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Допуск могут открыть с 15 ноября, но инициатива еще нуждается в юридическом согласовании. Это должен быть указ минздрава или утверждение кабинетом министров, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

«В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», — отметил собеседник агентства.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил Россию с рабочим визитом, 22 октября состоялась его официальная встреча с президентом страны Владимиром Путиным. Переговоры прошли в сочинской резиденции российского главы «Бочаров Ручей» и были по его словам весьма продуктивными.

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