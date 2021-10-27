Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 10:31
10:30
Общество
Дополнительные ограничения по COVID-19 ввели в Алтайском крае
10:30
Политика
Удар Bayraktar по Донбассу и конфискацию скифского золота обсудят в «Патриоте»
10:28
Происшествия
Самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
10:28
Происшествия
Информацией СМИ о нападении жителей Красноярска на журналистов заинтересовалась полиция
10:27
Спорт
Стэн Боумэн ушел из олимпийской сборной США по хоккею из-за скандала с домогательствами
10:27
Экономика
Политики Нилов и Калашников объяснили, как защитить пострадавший от ограничений малый бизнес
10:23
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске
10:22
Общество
Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
10:21
Политика
Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
10:20
Общество
Рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске из-за несогласия с введением QR-кодов
Все новости

Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
Общество
Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
pixabay.com

Иерусалим, 27 октября. Правительство Израиля предварительно разрешили въезд на территорию страны туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Допуск могут открыть с 15 ноября, но инициатива еще нуждается в юридическом согласовании. Это должен быть указ минздрава или утверждение кабинетом министров, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

«В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», — отметил собеседник агентства.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил Россию с рабочим визитом, 22 октября состоялась его официальная встреча с президентом страны Владимиром Путиным. Переговоры прошли в сочинской резиденции российского главы «Бочаров Ручей» и были по его словам весьма продуктивными.

Многие россияне уже строят планы на новогодние каникулы. Отельеры предупреждают, что отдых в праздничные дни обойдется в 1,5-2 раза дороже, и туры нужно заказывать заранее, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Израиль предварительно одобрил допуск в страну привитых «Спутником V» туристов
израиль вакцина туризм
Комментировать