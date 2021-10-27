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Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
Политика
Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 27 октября. Ответ российской стороны на агрессивное заявление минобороны Германии вызвал у немцев еще больший ажиотаж, чем сам выпад главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Немецкая чиновница ранее указала на необходимость использования различных инструментов для сдерживания России, включая применение ядерного вооружения. Это заявление вызвало критику не только у иностранных представителей, но и у самих немцев, передает Радио Sputnik.

Ответная реакция Москвы на недружественное заявление Берлина показалась немцам жесткой, суровой и пугающей, пишет «Экономика сегодня». Германский политолог Александр Сосновский в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал о мнении жителей ФРГ на выпад главы минобороны и ответе России.

Политолог Сосновский: жесткость ответа России на угрозы Германии испугала немцев
Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«Все в Германии отметили, что впервые за долгие годы реакция России последовала настолько быстро — незамедлительно и очень жестко. Вызов военного атташе, которому вручают ноту о недопустимости подобных высказываний — я даже не помню, когда в последний раз такое происходило вообще, как, впрочем, и большинство немцев. Такого, наверное, никогда и не было. Эта скорость и жесткость многих здесь действительно испугала, что только увеличило армию критиков Крамп-Карренбауэр», — заявил эксперт.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление Германии о ядерном сдерживании РФ. По его словам, это все фантазии руководителя немецкого минобороны.

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минобороны берлин фрг германия
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