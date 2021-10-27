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Два поселка в ДНР остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ
Армия
Два поселка в ДНР остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 27 октября. Два населенных пункта в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики остались без электроэнергии по вине бойцов ВСУ. Обстрел со стороны их позиций повредил линии электропередач.

В среду, 27 октября, власти ДНР сообщили, что бойцы ВСУ открывали огонь в районе Тельмано-Куйбышево. Обстрел повредил линии электропередач. Без света осталось не менее 220 человек.

«В результате обстрела повреждена линия электропередач Тельманово — Куйбышево, два населенных пункта: Первомайск и село Воля, 220 абонентов находятся без электроэнергии», — указано в сообщении районной администрации в Telegram.

Днем ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса. Накануне СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов в окрестностях Донецка.

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украина всу донбасс
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