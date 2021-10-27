Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на открытии торгов

Москва, 27 октября. Российский рынок акций открылся снижением, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Согласно информации торговой площадки, рублевый индекс Мосбиржи в начале дня теряет 0,45%. Долларовый РТС снижается на 0,31%.

В то же время рубль остается стабильным к доллару и евро. В начале торгов курс доллара составляет 69,48 рубля. Евро торгуется по 80,62 рубля. Стоимость нефти Brent составляет около 85,5 доллара за баррель.

Инвесторы сосредоточены на динамике нефтяных цен и фондовом рынке США. Влияние на американский рынок акций способна оказать публикация сентябрьской статистики по спросу на товары длительного пользования в США. Позже ожидается выход нового отчета американского министерства энергетики по изменению запасов нефти, что также может повлиять на поведение трейдеров.

Аналитик Артем Деев ранее рассказал ФАН, когда стоит начинать покупать иностранную валюту. Он также назвал основные факторы, способствующие укреплению рубля.