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На Нью-Йорк подали в суд из-за обязательной вакцинации

  /   Обновлено: 27 октября 2021 10:18
Весь мир
На Нью-Йорк подали в суд из-за обязательной вакцинации
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Нью-Йорк, 27 октября. Профсоюз полиции Нью-Йорка обратился в суд с требованием остановить и пересмотреть распоряжение властей города об обязательной вакцинации от COVID-19.

В иске утверждается, что указ не содержит исключений по медицинским, религиозным и другим причинам, а также не дает времени для подачи заявления в таких случаях. Профсоюз просит приостановить действие закона об обязательной вакцинации на время рассмотрения дела. В документе также утверждается, что распоряжение властей в нынешнем виде выглядит «произвольно и капризно».

«Сотрудники полиции Нью-Йорка не являются основным источником передачи COVID-19. Почти треть офицеров уже обладает иммунитетом из-за предшествующих волн коронавируса. Сотрудники полиции не стали внезапно угрозой для общественного здоровья», — говорится в иске.

Полиция Нью-Йорка насчитывает около 36 тыс. офицеров и около 19 тыс. гражданских сотрудников. Уровень вакцинации составляет 73%. За все время пандемии от COVID-19 умерло более 60 сотрудников полиции.

В сентябре мэрия Нью-Йорка потребовала, чтобы все муниципальные служащие прошли вакцинацию от коронавируса, в противном случае их отправят в неоплачиваемый отпуск.

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