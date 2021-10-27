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Нерабочие дни позволят жителям России сократить платежи за коммунальные услуги
Экономика
Нерабочие дни позволят жителям России сократить платежи за коммунальные услуги
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 27 октября. Россияне имеют право на перерасчет платежей, осуществляемых за использование коммунальных услуг, рассказала в интервью «Российской газете» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сусана Киракося.

Грядущие нерабочие дни, объявленные в период с 30 октября по 7 ноября, можно будет использовать для экономии собственных финансовых средств, которые тратятся на ЖКУ. Член Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ Киракося объяснила, что для этого необходимо.

Отмечается, что у граждан имеется возможность снизить общую сумму платежа, когда будет совершен перерасчет. Его может провести ресурсоснабжающая компания, либо управляющая организация.

Среди оснований для перерасчета — отсутствие людей в квартире более пяти календарных дней, что требует документального подтверждения. Помимо этого, в жилищном помещении не должны быть оборудованы индивидуальные приборы учета (счетчики) коммунальных услуг, а у проживающего в квартире должен быть акт об отсутствии технической возможности их установки.

Жители страны имеют право подать заявление о своем временном отсутствии в квартире как до своего предполагаемого отъезда, так и после него, но не позже 30 дней после окончания периода временного пребывания в другом месте. Исполнитель, в свою очередь, должен провести перерасчет в течение пяти рабочих дней. Киракося напоминает, что свое нахождение по иному адресу необходимо доказать, для чего можно использовать транспортные билеты, справки о командировках и документы о невозможности установить счетчики.

Коммунальные услуги в России со временем продолжат дорожать, полагает руководитель Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева.

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жкх коммунальные услуги квартплата Киракося
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